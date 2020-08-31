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سيارات

عطلها يسبب ارتفاع استهلاك البنزين.. أهمية وصلات الفاكيوم في السيارة وأعراض تلفها

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:00 م
عدم استقرار مؤشر
عدم استقرار مؤشر RBM
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اشرف عطية
يعتمد المحرك على حرق خليط من الهواء والبنزين ليعمل بشكل طبيعي ويوجد داخل المحرك ما يعرف بـ وصلات الفاكيوم التي تنظم نسبة الهواء داخل المحرك ليعمل بكفاءة. 

ووصلات الفاكيوم هي عبارة عن خراطيم صغيرة ومثلها مثل باقي أجزاء السيارة يمكن أن تتعرض للتلف وهذا ما سنتناوله في هذا الموضوع خصوصا أعراض تلفها ووظيفتها الأساسية في السيارة

وظيفة وصلا الفاكيوم في المحرك : 
1– تعمل على ضبط ضغط المحرك

2– التحكم في نسبة فتح وغلق البوابة والتي بدورها تتحكم في نسبة وكمية الهواء الساخن الذي يحتاجه المحرك.

3- التحكم في نقلات الفتيس.

4– التحكم في سيرفو الفرامل ليعزز من قدرة السيارة علي التوقف.

5- ثبات عدد لفات المحرك عند تشغيل التكييف. 

- مؤشرات تلف وصلات الفاكيوم في المحرك:
1– حدوث خلل واهتزاز للمحرك عند تشغيل السيارة خصوصا صباحا. 

2– زيادة استهلاك الوقود في السيارة بشكل ملحوظ.

3–تباطؤ أداء المحرك.

4– ارتفاع عدد دورات المحرك على السلانسية (السرعة الخاملة ).
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