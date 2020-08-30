بمواصفات مختلفة عن مصر .. هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في السعودية.. صور
الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:00 ص
هيونداي النترا 2021 الشكل الجديد
تصل السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد إلى السعودية وسط اهتمام كبير من محبي السيارات، خصوصا عشاق العملاق الكوري هيونداي في المملكة وستصل الي المملكة، خلال بضعة اسابيع .
السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد
تأتي بتصميم جذاب وقوي، فجاءت بتصميم رياضي شرس هجومي وبخطوط جانبية عريضة صارخة توحي بالفخامة و القوة .
السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد بها محرك بنزين 4 سلندر 147 حصان وعزم 179 نيوتن متر بناقل CVT و محرك هايبرد 4 سلندر قوة 139 حصان وعزم 264 نيوتن متر متصل بفتيس دبل كلتش 6 سرعات .
هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد الشكل الجديد ستصل الي السعودية بالعديد من مواصفات الأمان والسلامة، فتأتي بـ 6 اير باج في الأمام والخلف.
هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد بها بنظام hac الذي يعمل مع النزول من المرتفعات وبها فرامل abs المانعة للانزلاق وخاصية ebd لتوزيع الفرامل إلكترونيا.
ستأتي السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد علي منصة جديدة كليًا أخف وأصلب وأأمن، نظام التوجيه أدق والتعليق الهوائي الجديد .
هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد تدعم تقنيات أمان متطورة مثل تفادي الاصطدامات وكاميرا خلفية ومثبت سرعة متكيف ومراقبة النقاط العمياء و نظام فرامل اوتوماتيكية للطوارئ .