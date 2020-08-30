بمواصفات مختلفة عن مصر .. هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في السعودية.. صور

هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد الشكل الجديد ستصل الي السعودية بالعديد من مواصفات الأمان والسلامة، فتأتي بـ 6 اير باج في الأمام والخلف.





هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد بها بنظام hac الذي يعمل مع النزول من المرتفعات وبها فرامل abs المانعة للانزلاق وخاصية ebd لتوزيع الفرامل إلكترونيا.



