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سيارات

أسعار شيفروليه كابتيفا في مصر chevrolet captiva 2020.. صور

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:02 م
شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020
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اشرف عطية
يعتبر قرار شراء سيارة جديدة في مصر قرار صعب لكثرة الموديلات والماركات الموجودة وتفاوت أسعارها وأسعار قطع غيارها ففي هذا السياق نطرح عليكم في هذا الموضوع مواصفات وأسعار السيارة شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020 .

أسعار ومواصفات سيارات شيفروليه كابتيفا 2020 (صور) - جريدة المال

تأتي الفئة الأولى من شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020  بشاشة بيانات ملونة 7 بوصة للسائق ومقعد السائق الكهربائي، يعمل في ستة اتجاهات ليعطي مزيد من الراحة أثناء القيادة و نظام عرض ضغط الإطارات وحساسات أمامية للركن ومرايات كهربائية .

صدى البلد: شيفرولية تعلن رسميا تغيير أسعار كابتيفا chevrolet captiva 2020 في مصر.. صور

مواصفات شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020 

تأتي السيارة شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020  بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر تيربو بقوة 143 حصان بالإضافة إلى عزم دوران بواقع 255 نيوتن متر وتنقل القوة إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك CVT و شاشة النظام المعلوماتي الترفيهي قياس 8 انش .

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تجهيزات شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020 
وتتميز السيارة شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020  بالتكنولوجيا الجديدة في استهلاك الوقود مع مقصورة داخلية واسعة مع توفر نسخ من السيارة تتسع لـ 5 ركاب و7 ركاب و تأتي بالعديد من خيارات الأمان و الرفاهية كما تعودنا من طرازات شيفرولية  و بها أيضا كاميرا خلفية وشاشة 8 بوصة ملونة للتحكم والاستمتاع بالموسيقى مع إمكانية تشغيل الصوت بإستخدام خاصية البلوتوث أو مداخل USB وسماعات صوت عالية النقاء وأعلى فئة فيها نزوده بكنبة خلفية إضافية لتستوعب 7 ركاب.

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وسائل الأمان في شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020 
جميع فئات السيارة شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020  مزودة بأعلى أنظمة الأمان بداية من HBA, EBD, ESC, ABS ونظام المساعدة بالمرتفعات والوسائد الهوائية و لكن أول فئة مزودة ب 2 اير باج أمامي فقط.

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أسعار شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020 
شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020 أول فئة LS بسعر 324.990 جنيه .

شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020 ثاني فئة LT بسعر 349.990 جنيه .

شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020 ثالث فئة بريميير 5 مقاعد بسعر 369.990 جنيه .

شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020 اعلي فئة بريميير 7 مقاعد بسعر 389.990 جنيه.


أسعار شيفروليه كابتيفا في مصر chevrolet captiva 2020.. صور
أسعار شيفروليه كابتيفا في مصر chevrolet captiva 2020.. صور
أسعار شيفروليه كابتيفا في مصر chevrolet captiva 2020.. صور
أسعار شيفروليه كابتيفا في مصر chevrolet captiva 2020.. صور
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