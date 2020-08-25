تعرف على سر تطور ونجاح محركات جيلي و فوزها بجائزة أفضل محرك في الصين

نجحت الشركات الصينية في مصر بشكل كبير نظرا لرخص أسعار سياراتها وانتشار قطع الغيار ومن ابرز شركات السيارات الصينية الناجحة في مصر هي شركة جيلي و في هذا السياق سنعرض عليكم في هذا الموضوع سر تطور و نجاح محركات جيلي علي مستوي العالم .
قفزت شركة جيلي بمبيعاتها عام 2019 و ارتفعت بنسبة 50 % مقرنة بعام 2018 و باعت حينها ما يقارب 2 مليون سيارة و هو رقم ليس بقليل في مجال مبيعات السيارات .
من ابرز ما دفع شركة جيلي للنجاح هو استعانتها بالمصمم الشهير واين بيرجس مصمم جاكوار XF وبيتر هوربيري المدير السابق لتصاميم فورد بالأضافة الي التكنولوجية المتطورة في المحركات و المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي دخلتها الشركة و شراكتها مع مرسيدس و استحوازها علي فولفو .
حصلت شركة جيلي مؤخرا علي محركات جديدة و متطورة بتقنيات المانية و سويدية و استطاعت الشركة تطوير محرك 1800 TD بقوة 180 حصان وعزم دوران 320 نيوتن.متر،بنسبة انبعاثات قليلة جدا مما جعلة يفوز بجائزة افضل محرك في الصين .