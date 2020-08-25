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سيارات

قائمة أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر .. صور

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:26 م
تيجو 7
تيجو 7
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اشرف عطية
تشهد أخبار السيارات وأسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات و في هذا السياق نطرح عليكم اليوم قائمة اسعار سيارات شيري من التجار و الموزعين .

ونقدم لكم أسعار شيري chery في مصر اليوم.


أسعار السيارات

أسعار شيرى انفى
chery envy بسعر 175000

أسعار شيرى اريزو
شيري اريزو
arrizo 5 2020
اريزو arezo 5 تبدأ من 166.000 جنية حتى 230.000 جنية لأعلى فئة


شيري تيجو
تيجو 4
tiggo 4 تبدأ من 305000 حتى 335000 لأعلى فئة
تيجو ٢٠٢٠

تيجو 7
tiggo 7 تبدأ من 271.000 حتى 297.000 جنية لأعلى فئة

تيجو 8
tiggo8 بسعر 425000
شيري تيجو ٨

تيجو 3
tiggo 3 2020 بسعر 239.000 جنيه
قائمة أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر .. صور
قائمة أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر .. صور
قائمة أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر .. صور
قائمة أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر .. صور
قائمة أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر .. صور
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قائمة أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر .. صور

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