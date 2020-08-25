بعد آخر تخفيض.. ننشر قائمة أسعار سيارات اودي audi اليوم في مصر.. صور

قرار شراء سيارة جديدة يتطلب الكثير من الاهتمام والمقارنة، خصوصا وسط تواجد ماركات وموديلات كثيرة في سوق السيارات المصرية.









و تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا.











وبسبب تلك التغيرات المتتالية، فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار اودي اليوم في مصر.









اودي a3

audi a3 تبدأ من 460.000 جنيه حتى 530.000 جنيه لأعلى فئة.







اودي a4

audi a4 بسعر 680.000 جنيه.







اودي a5

audi a5 تبدأ من 800.000 جنيه حتى 990.000 جنيه لأعلى فئة.







اودي a6

audi a6 بسعر 1.250.000 جنيه لأعلى فئة.







اودي a7

audi a7 بسعر 3.200.000 جنيه لأعلى فئة.











اودي a8

a udi a8 بسعر 3.350.000 جنيه لأعلى فئة.







اودي q2

audi q2 تبدأ من 475.000 جنيه حتى560.000 جنيه لأعلى فئة.







اودي q3

audi q3 بسعر 675.000 جنيه حتي 750.000 لأعلى فئة.







اودي q7