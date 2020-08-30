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سيارات

سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر.. صور

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:01 ص
سوزوكي فيتارا suzuki
سوزوكي فيتارا suzuki vitara
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اشرف عطية
يبحث محبو السيارات بشكل مستمر عن أسعار ومواصفات السيارات الجديدة أولا بأول، ليقوموا بشرائها ومقارنتها بسيارات أخرى لاختيار الأفضل منها في ظل كثرة الموديلات والماركات.  

وفي هذا السياق نطرح سعر ومواصفات السيارة  سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV . 

 السيارة سوزوكي فيتارا suzuki vitara تأتي بمحرك 1600 سي سي 120 حصان، وبعزم 156 نيوتن متر، وهذا المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات . 

تتسارع السيارة سوزوكي فيتارا suzuki vitara من 0 حتى 100كم خلال 13 ثانية و بها خزان الوقود يتسع الي 47 لتر وتستهلك من الوقود 5.5 لتر لكل 100 كم .

وتأتي السيارة سوزوكي فيتارا suzuki vitara بالعديد من وسائل الامان منها نظام الفرامل ABS، نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام إيموبليزر ضد السرقة، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، النظام الذكى لركن السيارة و2 ايرباج في الأمام . 

سعر سوزوكي فيتارا suzuki vitara 
تباع السيارة  سوزوكي فيتارا suzuki vitara في مصر بسعر 385.000 جنيه.
سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر.. صور
سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر.. صور
سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر.. صور
سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر.. صور
سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر.. صور
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