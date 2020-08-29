السر وراء عدم تغيير لون الإطارات الأسود حتى الآن

تشهد صناعة السيارات تطورا كبيرا كل يوم و تتغير و تتطور اجزائها الداخلية و الخارجية من يوم لأخر الام كاوتش السيارة لم يتغير علي مر العصور منذ بدء صناعت حتي يومنا هذا و في هذا السياق اوضح خبراء السيارات هذا الأمر.





قال الخبراء أن المكون الرئيسي لكاوتش السيارة هو المطاط و أن لونه الأساسي ابيض ولكن يضاف إليه مادة أسود الكربون اثناء عملية التصنيع لزيادة درجة صلابته و تحملة لعوامل الجو الخارجية و الشمس.





أسود الكربون يحمي السيارة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، ويقوم بأمتصاصها ويحولها إلى حرارة ليتخلص منها بسهولة اثناء السير مما يزيد من عمر الاطارات الافتراضي.



