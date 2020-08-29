السر وراء عدم تغيير لون الإطارات الأسود حتى الآن

تشهد صناعة السيارات تطورا كبيرا كل يوم و تتغير و تتطور اجزائها الداخلية و الخارجية من يوم لأخر الام كاوتش السيارة لم يتغير علي مر العصور منذ بدء صناعت حتي يومنا هذا و في هذا السياق اوضح خبراء السيارات هذا الأمر.
قال الخبراء أن المكون الرئيسي لكاوتش السيارة هو المطاط و أن لونه الأساسي ابيض ولكن يضاف إليه مادة أسود الكربون اثناء عملية التصنيع لزيادة درجة صلابته و تحملة لعوامل الجو الخارجية و الشمس.
أسود الكربون يحمي السيارة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، ويقوم بأمتصاصها ويحولها إلى حرارة ليتخلص منها بسهولة اثناء السير مما يزيد من عمر الاطارات الافتراضي.
والجدير بالدكر انة قديما كانوا عشاق السيارات الكلاسيكية يعشقون الاطارات البيضاء في سياراتهم و لكن اثبتت عدم كفائتها اثناء التشغيل و عدم تحملها لعوامل الجو الخارجية.