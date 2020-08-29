AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

السر وراء عدم تغيير لون الإطارات الأسود حتى الآن

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:01 ص
السر وراء عدم تغيير
السر وراء عدم تغيير لون الإطارات الأسود حتى الآن
Advertisements
اشرف عطية
تشهد صناعة السيارات تطورا كبيرا كل يوم و تتغير و تتطور اجزائها الداخلية و الخارجية من يوم لأخر الام كاوتش السيارة لم يتغير علي مر العصور منذ بدء صناعت حتي يومنا هذا و في هذا السياق اوضح خبراء السيارات هذا الأمر. 

قال الخبراء أن المكون الرئيسي لكاوتش السيارة هو المطاط و أن لونه الأساسي ابيض ولكن يضاف إليه مادة أسود الكربون اثناء عملية التصنيع لزيادة درجة صلابته و تحملة لعوامل الجو الخارجية و الشمس.

أسود الكربون يحمي السيارة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، ويقوم بأمتصاصها ويحولها إلى حرارة ليتخلص منها بسهولة اثناء السير مما يزيد من عمر الاطارات الافتراضي. 

والجدير بالدكر انة قديما كانوا عشاق السيارات الكلاسيكية يعشقون الاطارات البيضاء في سياراتهم و لكن اثبتت عدم كفائتها اثناء التشغيل و عدم تحملها لعوامل الجو الخارجية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السر وراء الرسومات الموجودة على كاوتش السيارة

مؤشرات تلف قواعد الفتيس وكيفية الحفاظ عليها

لهذه الأسباب لا تثق في نظام مراقبة إطارات السيارات الحديثة

استبدل إطارات سيارتك علي الفور عند وصولها لهذا اللون

حتى لو كان جديدا.. حالات يجب فيها تغيير كاوتش السيارة فورا

فى 6 خطوات حافظ على إطارات سيارتك فى فصل الصيف

ترشيحاتنا

احمي نفسكِ.. فيتامين يمنع تكاثر فيروس كورونا في الجسم

بعد القبض على محمود عزت.. محمد موسى يقدم التحية العسكرية لرجال الأمن الوطني.. شاهد

فرج عامر: سموحة تعرض لظلم تحكيمي في لقاء بيراميدز.. والأهلي طلب استعادة صلاح محسن.. فيديو

بدون ماكياج.. زوجة يوسف الشريف تبهر متابعيها بإطلالة مميزة

أيمن مشالي: بيراميدز منح رمضان 100 مليون عندًا في الأهلي.. ولو بلعب هطلب 50 مليون جنيه في الموسم

لماذا سُمي محمود عزت بالناب الأزرق.. خبير أمن جنائي يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحدثها إلى رجل غريب.. العثور على جثة طفلة مصابة بالتوحد عارية في الغابة

ثمنه 8 ملايين جنيه.. بيع أغلى خروف في العالم بسعر خيالي| صور

استبدل الخبز الأبيض بالأسمر..7 نصائح تنسف الكرش