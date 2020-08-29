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سيارات

شروط استيراد السيارات في السعودية والسيارات المحظورة

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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اشرف عطية
يهتم محبو السيارات بأستيراد السيارات من الخارج ليقوموا بأستيراد السيارات التي يفضلونها و في هذا السياق نطرح عليكم في هذا الموضوع شروط استيراد السيارات في السعودية . 

وأعلنت هيئة الجمارك السعودية، عن شروط استيراد السيارات إلى المملكة العربية السعودية، والسيارات الممنوع استيرادها، والسيارات المسموح باستيرادها .

شروط استيراد سيارات الأفراد :

1- لا يتجاوز موديلها 5 سنوات ووزنها 3.5 طن وأقل (سيارات-حافلات-نقل خفيف)

2- لا يتجاوز موديلها 10 سنوات ووزنها 3.5 طن وأكثر (شاحنات النقل الثقيل)

3- إصدار شهادة كفاءة الطاقة عبر موقع كفاءة الطاقة

4- يسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة

5- إصدار البطاقة الجمركية

6- مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية عبر شهادة هيئة المواصفات والمقاييس 

7-التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل

8-يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط
 

السيارات المحظور استيرادها:

1- السيارات المتعرضة إلى غرق – حادث – حريق – انقلاب – تلف الهيكل.

2-السيارات المستعملة للأجرة-الشرطة.

3- سيارات تحمل شعارات للنقل المدرسي أو ما شابه.

4- السيارات المسروقة من دول اخري .

5- السيارت المُتلاعب برقم شاسيهها.

6-سيارات نقل المقيمين.

7- السيارات المصفحة.
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