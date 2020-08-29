شروط استيراد السيارات في السعودية والسيارات المحظورة

يهتم محبو السيارات بأستيراد السيارات من الخارج ليقوموا بأستيراد السيارات التي يفضلونها و في هذا السياق نطرح عليكم في هذا الموضوع شروط استيراد السيارات في السعودية .
وأعلنت هيئة الجمارك السعودية، عن شروط استيراد السيارات إلى المملكة العربية السعودية، والسيارات الممنوع استيرادها، والسيارات المسموح باستيرادها .
شروط استيراد سيارات الأفراد :
1- لا يتجاوز موديلها 5 سنوات ووزنها 3.5 طن وأقل (سيارات-حافلات-نقل خفيف)
2- لا يتجاوز موديلها 10 سنوات ووزنها 3.5 طن وأكثر (شاحنات النقل الثقيل)
3- إصدار شهادة كفاءة الطاقة عبر موقع كفاءة الطاقة
4- يسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة
5- إصدار البطاقة الجمركية
6- مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية عبر شهادة هيئة المواصفات والمقاييس
7-التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل
8-يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط
السيارات المحظور استيرادها:
1- السيارات المتعرضة إلى غرق – حادث – حريق – انقلاب – تلف الهيكل.
2-السيارات المستعملة للأجرة-الشرطة.
3- سيارات تحمل شعارات للنقل المدرسي أو ما شابه.
4- السيارات المسروقة من دول اخري .
5- السيارت المُتلاعب برقم شاسيهها.
6-سيارات نقل المقيمين.
7- السيارات المصفحة.