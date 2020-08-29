شروط استيراد السيارات في السعودية والسيارات المحظورة

يهتم محبو السيارات بأستيراد السيارات من الخارج ليقوموا بأستيراد السيارات التي يفضلونها و في هذا السياق نطرح عليكم في هذا الموضوع شروط استيراد السيارات في السعودية .





وأعلنت هيئة الجمارك السعودية، عن شروط استيراد السيارات إلى المملكة العربية السعودية ، والسيارات الممنوع استيرادها ، والسيارات المسموح باستيرادها .





شروط استيراد سيارات الأفراد :





1- لا يتجاوز موديلها 5 سنوات ووزنها 3.5 طن وأقل (سيارات-حافلات-نقل خفيف)





2- لا يتجاوز موديلها 10 سنوات ووزنها 3.5 طن وأكثر (شاحنات النقل الثقيل)





3- إصدار شهادة كفاءة الطاقة عبر موقع كفاءة الطاقة





4- يسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة





5- إصدار البطاقة الجمركية





6- مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية عبر شهادة هيئة المواصفات والمقاييس





7-التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل





8-يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط





السيارات المحظور استيرادها:





1- السيارات المتعرضة إلى غرق – حادث – حريق – انقلاب – تلف الهيكل.





2-السيارات المستعملة للأجرة-الشرطة.





3- سيارات تحمل شعارات للنقل المدرسي أو ما شابه.





4- السيارات المسروقة من دول اخري .





5- السيارت المُتلاعب برقم شاسيهها.





6-سيارات نقل المقيمين.



