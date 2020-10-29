نقيب المهندسين عضوًا بمجلس جامعة بنها

وافق مجلس جامعة بنها في جلسته التي عقدت برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة وأعضاء المجلس، على ضم المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق ونقيب المهندسين ورئيس شركة وادى النيل للمقاولات لعضوية مجلس الجامعة من الخارج وذلك لخبرته الطويلة في العمل العام.

وأكد " السعيد " حرص إدارة الجامعة على التعاون مع الشخصيات العامة والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط والتكامل بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المحلي.





من جانبه أعرب المهندس هانى ضاحى عن سعادته بالانضمام إلى مجلس جامعة بنها، لما تمتلكه من إمكانيات وخبرات علمية وتعليمية مميزة، فضلا عن دورها المجتمعي في خدمة أهالي محافظة القليوبية.





وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد تقدم باقتراح لأعضاء مجلس الجامعة، بضم المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق لعضوية مجلس الجامعة من الخارج، وذلك لخبرته الطويلة في العمل العام ، وهو ما وافق عليه أعضاء المجلس.





وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ، قد ارسل برقية تهنئة العرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.





وجاء في نص برقية التهنئة: «يسعدنى وأسرة جامعة بنها أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ، داعين الله عز وجل أن يعيدها عليكم وعلى الامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير».





كما أرسل " السعيد " برقيات تهنئة لكل من: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للتهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف.





كما هنأ رئيس جامعة بنها ، نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين وأبنائه الطلاب وكافة منسوبي الجامعة، بذكرى المولد النبوي الشريف ، داعيًا الله أن يُعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الغالية وعلى أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات.