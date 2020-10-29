الأكبر بالإسكندرية.. تحرير 39 محضرًا في حملة على الموقف الجديد بمحرم بك

شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية حملة مكبرة للتفتيش على محلات الأطعمة وضبط الأسعار وإزالة الإشغالات بالموقف الجديد.

وقادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب ومحمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة بالموقف الجديد بوجود مسئولي وزاره التموين والإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث التموين ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والجهات المعنية بالحي وذلك للتفتيش على محلات الأطعمة والكافيهات لضبط الأسعار والقضاء على الإشغالات والمخالفات والغلو في أسعار الأطعمة والمأكولات وللتأكد من الالتزام بالشروط البيئية والصحية وقائمة الأسعار والإعلان عنها وتواجد الشهادات الصحية وتواريخ الصلاحية.





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وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن قائمة الأسعار، وتحرير 9 محاضر عدم تواجد شهادات صحية، و8 محاضر عدم مطابقة شهادات صحية، و5 محاضر سلع غذائية وسجائر وكمامات وولاعات مجهولة المصدر .

كما تمت إزالة كافة الإشغالات والمخالفات التي تشغل حرم الطريق العام والتحفظ على عدد من الإشغالات، و81 كرسي وتربيزه بلاستيك وحديد، وذلك بالإضافة الي عدد من الثلاجات والاستاندات وعربات بيع الكبدة والأطعمة.

وشددت شعبان علي أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بالشهادات الصحية ووضع قائمة بأسعار السلع المباعة وأنه سيتم عمل حملات منتظمة بالموقف الجديد لإزالة الإشغالات وضبط الأسعار والتأكد من صلاحية الأطعمة المقدمة للمواطنين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

ونوهت شعبان أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات او إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وانه سيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة او إشغالات وان الحملات متواليه بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.

وأثناء الحملة لوحظ وجود عدد من المحلات والباعة الجائلين بسرقه التيار الكهربائي من أعمدة الإضاءة وعلي الفور، كلفت شعبان إدارة الكهرباء بالحي بإزالة وصلات الكهرباء المسروقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

ويعتبر الموقف الجديد يعتبر نقطة الانطلاق والوصول من والي الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط ويتوافد عليه عدد كبير من المواطنين يوميا.