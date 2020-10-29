التوك توك.. سير عكس الاتجاه بقيادة أطفال صغار في شوارع رئيسية... مشكلة خطيرة تواجه المواطنين بالإسكندرية

"التوك توك" مركبة هندية صغيرة بثلاث عجلات تسير في أضيق الشوارع والحارات، ظهر في شوارع مصر لأول مرة منذ 15 عامًا، حتى أصبح حاليًا أحد أهم المواصلات الداخلية بالمناطق الشعبية والريفية.





وفي الإسكندرية، يمثل التوك توك مشكلة كبيرة بسبب غياب التنظيم والتقنين، فبعض قائدي التوك توك أطفال صغار غير مؤهلين للقيادة يسيرون في الشوارع الرئيسية، بل يسيرون عكس اتجاه الطريق وهو ما يعرض حياة البعض للخطر، والسيارات للحوادث.





ورغم قرار منح تراخيص للتوك توك، إلا أن أغلب أصحاب هذه المركبات لم يمتثلوا لهذا القرار نظرًا لمبالغ التأمين والضرائب المستحقة عليهم.





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وتشن إدارة مرور الإسكندرية حملات مكثفة لضبط مركبات "التوك توك" المخالفة، ومؤخرًا شنت إدارة مرور الإسكندرية حملات مكبرة، على عدد من المحاور المرورية الرئيسية بالإسكندرية تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وأسفرت الحملة عن ضبط عشرات المركبات المخالفة التي تسير في الشوارع الرئيسية بالمخالفة لتعليمات المرور التي تحظر على هذه المركبات السير في الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية.





وأصدر محافظ الإسكندرية قرارًا، بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، بتحصيل غرامة 3000 جنيه على مركبات "التوك توك" التي تسير على محور المحمودية المتحفظ عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة بمحافظة الإسكندرية، بهدف منع سير هذه المركبات نهائيا على محور المحمودية، أهم محور مروري حاليًا في الإسكندرية.





ومع ذلك، لا يزال سائقو "التوك توك" مصممين على خرق القانون، وتعريض حياة المواطنين للبشر، حيث رصدت عدسة "صدى البلد" مجموعة كبيرة من مركبات "التوك توك" يقودها بعض الصبية وتسير عكس الاتجاه صعودًا إلى الكورنيش بشارع 45 أحد أهم المحاور المرورية في الإسكندرية، حيث يصل الشارع الكورنيش بالطريق الصحراوي والطريق الزراعي.





ووفقًا لقانون المرور، يحظر على هذه المركبات السير في الشوارع الرئيسية، ناهيك عن السير عكس الاتجاه، بدون ترخيص وبدون لوحات وبدون أي مراعاة للخطر الذي يمثلونه.





وقال محمد الدهراوي، أحد سكان شارع 45، إن هذه المركبات لا يمكن إلغاؤها في الوقت الحالي بعد أن أصبحت أعدادها بالملايين، ولكن لا بد من تقنينها بشكل حاسم، فكيف يسيرون في شارع رئيسي بسرعة كبيرة، وبعضهم يسير عكس الاتجاه، نظرًا لأن أغلبهم أطفال صغار.





وأضاف: "إننا لا نطالب بمنعها، ولكن نطالب بتقنينها وتنظيمها لأنها أصبحت تمثل خطورة داهمة على حياة أولادنا وتتسبب في حوادث كثيرة على الطريق، مما يؤدي إلى تعطيل المرور".





وناشد المسئولين في الإسكندرية التدخل الفوري الحاسم لهذا الأمر حتى لا يحدث ما تحمد عقباه.