لشكه في سلوكها.. زوج يقتل زوجته طعنًا بالسكين ويحاول خنق طفله

أصدرت نيابة الرمل ثان، شرق الإسكندرية، قرارًا بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل زوجته والشروع في قتل طفله الصغير.





كما طلبت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.





وقد تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بورود بلاغ بقيام المدعو "ح. ال. ح"، عاطل، بقتل زوجته داخل محل سكنهما بمنطقة باكوس بدائرة القسم، باستخدام سكين المطبخ وطعنها عدة طعنات بالصدر والظهر حتى فارقت الحياة، بسبب شكه في سلوكها.





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​وعلى الفور، هرع فريق من ضباط مباحث القسم، لمحل الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة سيدة زوجة الأول ملقاة أعلى سرير غرفتها وغارقة في دمائها، نتيجة طعنها عدة طعنات بالظهر والصدر، وإصابة الطفل الصغير بعدة كدمات بالرقبة والصدر، إثر محاولة فاشلة لخنقه.





تم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث القسم، وألقى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل زوجته بسبب شكه في سلوكها، وحاول قتل ابنه الصغير خنقا، وتبين أن الطفل علي قيد الحياة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى الرعاية والعلاج، نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة بوسط الإسكندرية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.