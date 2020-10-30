خبير أمن المعلومات: الذكاء الاصطناعي يوفر ملايين فرص العمل بحلول عام 2030..فيديو

قال المهندس وليد حجاج ، خبير أمن المعلومات ، إن التحول الرقمي الذي تشهده مصر في الفترة الحالية ، يشمل أكثر من قطاع اقتصادي وليس في مجالات الذكاء الاصطناعي فقط .





وأضاف المهندس وليد حجاج ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن وزير التعليم العالي ، الدكتور خالد عبد الغفار ، أكد أن تجربة الذكاء الاصطناعي ستؤدي لزيادة فرص العمل لتصل إلى 133 مليون وظيفة جديدة .





ولفت خبير أمن المعلومات إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى نمو الناتج المحلي المصري بحلول عام 2030 ، موضحا أن مجهودات الدولة في هذا المجال ، من تزويد المهارات ورفع الكفاءة الرقمية ، يرفع من عجلة الإنتاج ، ويزيد من النمو في مجال الذكاء الاصطناعي.





وأشار "حجاج" إلى أن الدولة توفر البيئة التشريعية لـ تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، للتحكم في شرعية تتداول البيانات ، مؤكدا أن توفير "الذكاء الاصطناعي " يحتاج إلى بيئة تساعد على الابتكار .





وأوضح "حجاج" أن "الذكاء الاصطناعي" يساهم في إنجاز الأعمال التنموية والاقتصادية بالدولة من خلال التكنولوجية الحديثة ، مثل تقليل نسبة الحوادث بقطاع النقل ، وتقليل نسبة الأمراض المزمنة بقطاع الصحة ، وإجراء تحاليل دقيقة لتوفير الموارد المائية .