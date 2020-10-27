الذكاء الاصطناعي| كيف تعتمد الزراعة على البيانات الالكترونية لمواجهة تحدي الأمن الغذائي بإفريقيا

أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) بأن أكثر من ملياري شخص لا يحصلون على طعام آمن، ومغذ، وكاف. ومع الزيادة المطردة في معدلات الجوع منذ عام 2014، هناك زيادة أخرى في معدلات السمنة مما يستدعي وبوضوح تسريع الإجراءات لتعزيز النظم الغذائية وحماية سبل العيش للناس، مشيرة إلى أنه من المناسب في عام 2020، أن يكون موضوع يوم الأغذية العالمي هو "أفعالنا هي مستقبلنا"، لأنه من خلال تسريع وتيرة الابتكارات التكنولوجية سنعزز استفادتنا من علم البيانات الزراعية لتحسين الغلات وإنتاجية المزارع وزيادة الربحية - وكل تلك الأمور مع إتاحة الطعام لأفراد الأمة.





أحدث التقنيات لدعم الزراعات التقليدية





ويستخدم الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة لجمع وتحليل كم هائل من البيانات والاستفادة من برامج تعلم الآلة لجمع كل المعارف في مجال الزراعة، والتي تعود لقرون ماضية، وتحليلها والاستفادة منها في العصر الحديث، مما يمنح المزارعين الأدوات اللازمة لتحسين مستوى المحاصيل والتخفيف من تبعات تغير المناخ باتباع نظم الري الذكي، ومع تحقيق الزراعة فرص استدامة الغذاء بنسبة 70٪ لمواطني قارة إفريقيا، تلتزم Microsoft بتزويد جميع المجتمعات الزراعية بأحدث الأدوات، بما في ذلك، تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والحوسبة المتطورة لتحسين الإنتاجية، والاستدامة في القطاع الزراعي، والاستفادة من شراكاتنا، وشبكة مبادراتنا الواسعة في هذا المجال.





الذكاء الاصطناعي لتمكين المزارعين





وقالت أمروتي عبد الله، المديرة الإقليمية لمبادرة "Microsoft 4Afrika" : حتى الماضي القريب، كان هناك اعتقاد سائد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستحل محل البشر في وظائفهم، ولكن ماذا يحدث عندما تتيح أجهزة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء للأشخاص قضاء وقت أقل في العمل اليدوي، والمزيد من الوقت لتعزيز الإنتاجية، وجودة المحاصيل؟ يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لجمع المعلومات اللحظية عن حالة التربة، والتغيرات المناخية، والكثير من المعلومات لاتخاذ قرارات أفضل بشأن توقيت، ومكان، وكمية البذور التي سيتم زراعتها. إن الزراعة الدقيقة "precision farming" الناتجة عن تطبيق التقنيات المتقدمة في القطاع الزراعي ستحدث ثورة في الإنتاج الغذائي.









في كينيا، تساعد شركة SunCulture المزارعين على تحسين غلات محاصيلهم من خلال أنظمة ري تعمل بالطاقة الشمسية. باستخدام تقنية إنترنت الأشياء، يحقق عملاء SunCulture دخلًا سنويًا أكبر بمقدار 10 أضعاف، ويشهدون زيادة بنسبة 300٪ في غلة المحاصيل، كما أنهم يوفرون 17 ساعة أسبوعيا كانت تضيع في نقل المياه. ومن خلال الاستفادة بتقنية (TVWS) التي تتيح الإنترنت عالي السرعة للمناطق النائية، تتيح SunCulture الزراعة الدقيقة للمزيد من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.









ووقعت Microsoft مؤخرا، مذكرة تفاهم مع مبادرة نيجيريا لمشاركة المخاطر في مجال الإقراض الزراعي (NIRSAL) لمساعدة المزارعين النيجيريين على زيادة إنتاجية المحاصيل، وخفض التكاليف، واتباع نظم مستدامة، وتحقيق نتائج زراعية أفضل من خلال الاستفادة بمنصة FarmBeats لإنترنت الأشياء حيث يتم الاعتماد على قرون استشعار مثبتة في الأراضي الزراعية لقياس درجة الرطوبة، ونسب الأملاح والمعادن، إضافة إلى طائرات درون وكاميرات لجمع المعلومات عن الطقس، والأمطار، والتغيرات الجوية. كل تلك المعلومات يتم تجميعها وتحليلها دوريا لمساعدة المزارعين على تحسين إنتاجية المحاصيل، وزيادة دخلهم. تلك التقنيات تؤثر بصورة إيجابية على 8 ملايين مزارع و4 ملايين هكتار.









قوة المعلومات





يمثل التحدي الأكبر للمزارعين، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، هو في إمكانية الحصول على معلومات موثقة عن الطقس، وأسعار المنتجات الزراعية بالأسواق في الوقت الفعلي، حيث يمكن أن تساعد تلك المعلومات في اتخاذ قرارات زراعية أفضل.





ونظرا لتوافر هاتف محمول في جيب كل مزارع تقريبا، قام فريق من مبرمجي Microsoft مؤخرا ببناء منصة متنقلة لإضفاء الطابع الديمقراطي للوصول إلى المعلومات باستخدام الهواتف الذكية. يمكن للمزارعين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتشخيص الآفات، وحالة التربة، وأسعار الخضر والفاكهة بالسوق، والأخبار الزراعية، وقصص النجاح للمزارعين المجاورين، وحالة الطقس، وتحليل مكونات التربة، إضافة إلى نصائح شخصية لكل مزارع لتعظيم إنتاجية الغلات بناءا على نتائج تحليل الأراضي الخاصة به. تلك الخدمات المعلوماتية من المقرر أن يستفيد منها 100 ألف مزارع.









وتعاونت Microsoft من خلال مبادرة 4Afrika مع التحالف من أجل ثورة خضراء في إفريقيا (AGRA) Alliance for a Green Revolution in Africa لطرح حلول تكنولوجية في إفريقيا تحسن الأمن الغذائي لـ 30 مليون أسرة زراعية في 11 دولة بحلول عام 2021. تلك الشراكة تتكامل مع مبادرات أخرى نمولها مثل دعمنا لمبادرة البنك الدولي "منصة مليون مزارع" 1 Million Farmers Platform، والتي تهدف إلى جلب مليون مزارع إلى منصة رقمية خلال السنوات الثلاث المقبلة.





نحن نعمل أيضًا مع الوزارات في كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر لإحداث تأثير في القطاع الزراعي.



