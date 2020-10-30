هونر تطلق هاتف HONOR 10X Lite في السعودية.. سعر ومواصفات

أطلقت شركة هونر العلامة التجارية لشرة هواوى الصينية، هاتفها HONOR 10X Lite الذى أطلقت من النسخة العالمية منذ أيام قليلة، فى المملكة العربية السعودية بسعر 800 ريال سعودى أى ما يعادل حوالى 3350 جنيه مصرى، حيث سيتم طرحه للبيع بداية من شهر نوفمبر فى المملكة.





وبحسب موقع My Smart Price التقنى فإن هاتف HONOR 10X Lite سيأتى بشاشة كبيرة قياس 6.67 بوصة ، بجودة +Full HD وبنقاء 2400 x 1080 بيكسل ، كما سيأتى بثقب فى أعلى الشاشة للكاكيرا السيلفى ، بالإضافة إلى مستشعر لبصمة اليد .









وستكون كاميرات هاتف HONOR 10X Lite أربع كاميرات خلفية ، الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل ، مع كاميرا ثانية بعدسة واسعة دقة 8 ميجا بيكسل ، وكاميرا ثالثة بعدسة مكبرة دقة 2 ميجا بيكسل ، مع كاميرا رابعة بمستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا السيلفى 8 ميجا بيكسل.





ويحتوى هاتف HONOR 10X Lite على بطارية سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 واط ، كما يعمل الهاتف بمعالج من نوع Kirin 710A ، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام ، مع مساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، قابلة للتوسعة.





ويعمل هاتف HONOR 10X Lite بنظام تشغيل أندرويد 10 ، مع واجهة مستخدم للسوفت وير UI 3.1 ، مع تطبيقات وخدمات هواوى، كما يتوفر الهاتف بألوان الأسود و الأخضر، وكانت أطلقته الشركة منذ أيام معدودة فى روسيا.





وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن شركة هواوى الصينية ربما تلجأ لبيع علامتها التجارية تقارير سابقة قد ذكرت أن شركة هواوى الصينية ربما تلجأ لبيع علامتها التجارية شركة Honor هونر للهواتف الذكية، فى خطوة لتخفيف الضغط على مبيعاتها من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها والتى سببت لها خسائر مهولة بعدما كانت قد تصدرت مبيعات الهواتف الذكية فى العالم العام الماضى.





وبحسب شبكة CCN TV6 التابعة للتليفزيون الصينى فإن المحلل التكنولوجى الشهير Ming-Chi Kuo مينج تشي كو ، قال إن شركة هواوى ربما تلجأ لهذا القرار حتى تستطيع بيع هواتفها ومنتجاتها من خلال شركة هونر كأحد الحلول للتخلص من العقوبات التى تفرضها عليها الحكومة الأمريكية.