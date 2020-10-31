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ثقافة

بأوبرا الإسكندرية... أحمد بدير: حرب أكتوبر ملحمة وطنية لرجوع العزة والكرامة للأمة العربية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:22 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدى صابر بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي  مساء اليوم حفل نادى سينما أوبرا الاسكندرية فى أولى حفلات الموسم الفني الجديد بحضور السادة القناصل أعضاء السلك القنصلي بالإسكندرية وأبطال مصر من المحاربين القدامى،  وذلك بمناسبة  ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة بحضور الفنان الكبير احمد بدير حيث تم عرض الفيلم الروائي (حائط البطولات)بطولة الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، والفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي والفنان الكبير أحمد بدير.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حدادا على روح الفنان الراحل محمود ياسين بطل فيلم العرض وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة فنية بحضور القدير أحمد بدير ادارها الناقد السينمائى أحمد النبوى.

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وتحدث الفنان أحمد بدير عن مشاركته فى حرب الاستنزاف وحرب ٧٣ وفخره بالمشاركة في تلك الملحمة الوطنية، مشيرًا إلى عظمة الجيش المصري والمصريين ورجوع العزة والكرامة لمصر والامة العربية.

وشارك الفنان محمد الخولي بباقة من أجمل الأعمال الوطنية، منها احلف بسماها.. اهو ده اللى صار.. عبد الودود.. ام الدنيا.. الحدود وذلك بمشاركة اطفال كورال أوبرا الاسكندرية مريم زينة.. احمد مدحت.. جنى إيهاب.

وقد جاء عودة وادراج نادى السينما ضمن برنامج انشطة دار الاوبرا فى الموسم الفني لعام ٢.١٨..٢.١٩  بتوجيهات من  دكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بهدف تعزيز القيم الايجابية من خلال الافلام التي تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، خاصة وأن الاقبال الجماهيري خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة  وخاصة   لنشر الوعى فى المجتمع.

بأوبرا الإسكندرية... أحمد بدير: حرب أكتوبر ملحمة وطنية لرجوع العزة والكرامة للأمة العربية
بأوبرا الإسكندرية... أحمد بدير: حرب أكتوبر ملحمة وطنية لرجوع العزة والكرامة للأمة العربية
بأوبرا الإسكندرية... أحمد بدير: حرب أكتوبر ملحمة وطنية لرجوع العزة والكرامة للأمة العربية

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