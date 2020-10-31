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رياضة

رسميا سوهاج يبدأ استعداده للموسم الجديد تحت قيادة بيبو

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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كتب: رباب الهوارى
يبدأ اليوم السبت نادى سوهاج استعداده للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،تحت قيادة أحمد خلف بيبو المدير الفني وجهازه المعاون .

وجاء تشكيل الجهاز الفنى الجديد كالأتى : 

احمد خلف الشهير ببيبو مديرا فنيا
عادل شعبان مدربا عاما
اشرف حسين زيزو مدرب
احمد الشو مدرب حراس
مؤمن زكريا مدير إداري
على شمس مخطط أحمال
حسام القاضي أخصائي تأهيل وإصابات
عبد الرحمن فوزي مدلك .


ويسعي مجلس إدارة نادي سوهاج برئاسة الدكتور نشأت العريس إلى تقديم موسم قوي يعيد نادى سوهاج لمكانه الطبيعي في المنافسة بقوة على الصعود للدوري الممتاز وإسعاد الجماهير السوهاجية حيث منح الكابتن أحمد خلف الصلاحيات اللازمة لاستقرار الجهاز الفني وتدعيم الفريق بعناصر واعدة تجمع بين الشباب والخبرة .

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