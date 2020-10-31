رسميا سوهاج يبدأ استعداده للموسم الجديد تحت قيادة بيبو

يبدأ اليوم السبت نادى سوهاج استعداده للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،تحت قيادة أحمد خلف بيبو المدير الفني وجهازه المعاون .





وجاء تشكيل الجهاز الفنى الجديد كالأتى :





احمد خلف الشهير ببيبو مديرا فنيا

عادل شعبان مدربا عاما

اشرف حسين زيزو مدرب

احمد الشو مدرب حراس

مؤمن زكريا مدير إداري

على شمس مخطط أحمال

حسام القاضي أخصائي تأهيل وإصابات

عبد الرحمن فوزي مدلك .







