رسميا سوهاج يبدأ استعداده للموسم الجديد تحت قيادة بيبو

يبدأ اليوم السبت نادى سوهاج استعداده للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،تحت قيادة أحمد خلف بيبو المدير الفني وجهازه المعاون .
وجاء تشكيل الجهاز الفنى الجديد كالأتى :
احمد خلف الشهير ببيبو مديرا فنيا
عادل شعبان مدربا عاما
اشرف حسين زيزو مدرب
احمد الشو مدرب حراس
مؤمن زكريا مدير إداري
على شمس مخطط أحمال
حسام القاضي أخصائي تأهيل وإصابات
عبد الرحمن فوزي مدلك .
ويسعي مجلس إدارة نادي سوهاج برئاسة الدكتور نشأت العريس إلى تقديم موسم قوي يعيد نادى سوهاج لمكانه الطبيعي في المنافسة بقوة على الصعود للدوري الممتاز وإسعاد الجماهير السوهاجية حيث منح الكابتن أحمد خلف الصلاحيات اللازمة لاستقرار الجهاز الفني وتدعيم الفريق بعناصر واعدة تجمع بين الشباب والخبرة .