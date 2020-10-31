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حوادث

السيطرة على حريق نشب أعلى سطح منزل بشبرا الخيمة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:09 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب بحجرات خشبية أعلى سطح منزل بشارع الكاوتش بمدينة الزهور بحى شرق شبرا الخيمة دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.




تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بحجرات خشبية أعلى سطح منزل بشارع الكاوتش بمدينة الزهور بحي شرق شبرا الخيمة على مساحة 75 مترا مربعا.


وعلى الفور انتقل العقيد هيثم شحاتة، وكيل إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بسيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمنازل المجاورة دون خسائر بالأرواح، وبالفحص تبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية سيطرت على حريق شب بمنزل في شارع إبراهيم الدسوقي بمنطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة، نتيجة تسرب غاز، وأتت النيران على محتويات طابقين من المنزل دون خسائر بشرية.


تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بالطابقين الثالث والرابع بمنزل في منطقة بيجام بشبرا الخيمة بسبب تسرب غاز، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وجرت السيطرة على الحريق الذى أتى على جميع محتويات الطابقين، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

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