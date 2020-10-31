السيطرة على حريق أعلى سطح مصنع للملابس بالعبور دون خسائر في الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق بغرفة لتخزين منتجات ملابس أعلى مصنع بمدينة العبور ومنع امتداده للمصنع والمصانع المجاورة ودون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.









تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بغرفة لتخزين منتجات مصنع للملابس بمدينة العبور.





وعلى الفور انتقل العقيد هيثم شحاته وكيل إدارة الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بسيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح وبالفحص تبين أن المصنع للملابس الجاهزة مقام على مساحة 1000 متر وأن غرفة محل الحريق أعلى المصنع على مساحة 300 متر وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمصنع أو المصانع المجاورة.





وبالمعاينة تبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائى بالغرفة على سطح المصنع واشتعلت النيران بجزء من المنتجات النسيجية إلا أن جهود رجال الحماية المدنية حالت دون امتداد النيران لباقى أجزاء المكان أو المصنع والمصانع المجاورة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب بحجرات خشبية أعلى سطح منزل بشارع الكاوتش بمدينة الزهور بحى شرق شبرا الخيمة دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بحجرات خشبية أعلى سطح منزل بشارع الكاوتش بمدينة الزهور بحي شرق شبرا الخيمة علي مساحة 75 مترا مربعا.





وعلى الفور انتقل العقيد هيثم شحاته وكيل إدارة الحماية المدنية بالقليويية والدفع بسيارات إطفاء وتم السيطرة علي الحريق، ومنع امتداده للمنازل المجاورة دون خسائر بالأرواح وبالفحص تبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.