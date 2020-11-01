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حوادث

مصرع موظف في مشاجرة مع جيرانه بـ شبرا الخيمة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:33 م
جثة
جثة
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إبراهيم الهوارى
لقى موظف مصرعه في مشاجرة مع آخرين بشبرا الخيمة بـ محافظة القليوبية بسبب خلافات الجيرة على فتح شباك، وتم نقل جثة المتوفى لمستشفى ناصر العام والتحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.




تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد سالم الدقميرى مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بمصرع موظف 57 عاما مقيم شبرا الخيمة إثر تلقيه ضربة بطوبة أثناء مشاجرته بصحبة أولاده مع أحد الجيران ويعمل مدرسا وبصحبته اثنان من أولاده بسبب الخلاف على فتح شباك.


تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية وتبين من تحريات المباحث أن المجنى عليه يعانى من عدة أمراض وجراء إصابته بطوبة على رأسه أودت بحياته وتم نقل المتوفى لمستشفى ناصر العام والتحفظ على المتهمين وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


وتمكن رجال مباحث القليوبية من كشف غموض واقعة سرقة دراجة نارية من قائدها كرهًا عنه بدائرة مركز شرطة بنها وتحديد وضبط الجناة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مامور مركز شرطة بنها، يفيدي تلقيه بلاغا من أحد الأشخاص "سائق  مقيم بدائرة مركز بنها"، بأنه أثناء قيادته دراجته النارية بطريق "القاهرة / الإسكندرية الزراعى" طلب منه شخص مجهول توصيله إلى محطة وقود بدائرة مركز شرطة بنها، ولدى وصولهما إلى إحدى الطرق بدائرة القسم، فوجئ بقيام شخص آخر باستيقافه وتهديده باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" وقيام مرافقه بدفعه واستيلائهما على دراجته النارية وهروبهما.


وتم تشكيل فريق بحثى قاده اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية والعقيد عمرو الجزار مفتش مباحث بنها، وبمشاركة قطاع الأمن العام توصلت تحرياته إلى تحديد مرتكبى الواقعة "شخصين - لهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة القسم".


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا اتفاقهما على سرقة إحدى الدراجات النارية كرها عن قائدها وفى سبيل تنفيذ مخططهما قام أحد المتهمين باستيقاف المجنى عليه بزعم توصيله واستدراجه لمكان تواجد المتهم الثانى وقيام الأخير بتهديده بالسلاح النارى، واستوليا على الدراجة النارية وهربـا، وتم بإرشادهما ضبط السلاح المستخدم والدراجة النارية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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