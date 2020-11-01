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النباتيون مهددون بأخطر الأمراض.. أبرزها الاكتئاب والسكتة الدماغية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:29 م
النباتيون مهددون
النباتيون مهددون بأخطر الأمراض .. ابرزها الاكتئاب والسكتة ال
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اسماء محمد
يحتفل العالم فى 1 نوفمبر باليوم العالمي للنباتيين وهم مجموعة من الافراد يعتمدون في غذائهم على تناول الفاكهة والخضروات والاعشاب ويبتعدون تماما عن كل انواع اللحوم.

ويعتقد النباتيين انهم اكثر صحة من الآخرين لأنهم لا يتناولون اللحوم والدواجن المليئة بالكوليسترول لكن الأبحاث العلمية اثبتت انهم مهددون بعدد كبير من الأمراض نرصد ابرزها فى هذا التقرير.
السكتة الدماغية 
توصلت دراسة بريطانية، استمرت لمدة 18 عام، إلى  أن النباتيين أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية والتعب والصداع المتكرر. 
ويعتقد الباحثين هذا الى أن امتصاص الجسم للحديد  الموجود فى الاطعمة الحيوانية يكون أسرع من الأطعمة النباتية مما يجعل النباتيين اكثر عرضة لنقص الحديد.

الضعف الجنسي والعقم
فجرت دراسة بجامعة "جراتس" الطبية في النمسا، مفاجأة حول ارتباط النظام الغذائي النباتي بزيادة نسب الضعف الجنسي والعقم بين الرجال.
ووجدت الدراسة ايضا ان النساء النباتيات تعرضن لمشاكل الخصوبة والعقم حيث أن 50 % من النساء المشاركات في الدراسة قد توقفت لديهن "الدورة الشهرية" بشكل نهائي، و 10% تعرضن لحدوث مشاكل بها.

الاكتئاب وتدمير الذات
وكشفت دراسة أمريكية أن مَن يتبعون أنظمة غذائية خالية من اللحوم أكثر عرضة للإصابة بالتوتر والاكتئاب و احيانا يفكرون في تدمير أنفسهم 
لا شك أن الفاكهة والخضروات مهمة للصحة لكن الأبحاث وجدت ان الاعتماد عليها فقط دون الاكلات الحيوانية يضر الصحة العقلية مما يكن له تأثير سلبي على مختلف انشطة الانسان وخاصة العمل والدراسة.
الامراض النفسية
أكدت دراسة حديثة بمجلة علوم الأغذية "مراجعات نقدية في علوم الغذاء والتغذية" أن ارتفاع معدلات الأمراض النفسية والعقلية في الـ 20 سنة الأخيرة ارتبطت بزيادة النباتيين.

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