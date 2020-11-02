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حوادث

المشدد 10 سنوات لموظف بمحكمة الزقازيق اختلس أكثر من نصف مليون جنيه

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:38 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، حكمها بالسجن 10 سنوات لموظف بمحكمة الزقازيق الابتدائية، لقيامه باختلاس مبلغ خمسمائة وخمسين ألف جنيه، مملوكة لجهة عمله، وإلزامه برد المبلغ ودفع قيمة مماثل.
تعود أحداث الواقعة،عندما أحالت نيابة استئناف المنصورة للأموال العامة " ج ع ع " 54 سنة صراف أول بمحكمة الزقازيق الإبتدائية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لقيامه بتاريخ 17 نوفمبر من عام 2018، بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع باختلاس خمسمائة وخمسون ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله حيث اشترك مع آخر مجهول بارتكاب تزوير فى محرر رسمى لجهة عمله وهو دفتر يومية الخزينة، و أضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله.
وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة بالشرقية، إلى صحة الواقعة، وقيام الموظف باختلاس المبلغ.
تم التحفظ علي المتهم وإحالتة الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمةالقضية رقم 13214 لسنة 2019 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 2360 كلي جنوب المنصورة والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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