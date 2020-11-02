ذوى الهمم بجامعة طنطا يحصدون المراكز الأولى فى "ماراثون" الدراجات

أعلن الدكتور الدكتور الرفاعى مبارك ، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، فوز كلية التربية الرياضية بالجامعة بكأس سباق الطريق للمرحلة الأولى وماراثون الدراجات الثالث، تحت شعار "بقوة الشباب تحيا مصر" بمشاركة 500 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة وذوى الاحتياجات الخاصة وخارجها.









وقال نائب رئيس الجامعة، إن تنظيم السباق يأتى فى إطار توجهات القيادة السياسية بعودة النشاط الرياضي تدريجيًا داخل الحرم الجامعي، وتشجيع طلاب الجامعة على ممارسة الرياضة، وخلق نوع من التواصل والألفة بينهم، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة المختلفة التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، والتي تتضمن العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والجوالة.





وأعلن د. الرفاعي مبارك فوز طلاب الجامعة من ذوى الههم بالمراكز الأولى في السباق، حيث حصل صبحى محمد السيد من كلية التجارة على المركز الأول "طلبة"، وإبراهيم عبد الحميد الشهاوى من كلية الآداب على المركز الثاني، وربيع رأفت علي من كلية الآداب على المركز الثالث، وعلى مستوى الطالبات حصدت كلية الآداب المراكز الثلاثة الأولى فحصلت أمانى السيد عبد الغنى على المركز الأول، وهويدا ياسر السيد على المركز الثاني، وريهام سامي السباعي على المركز الثالث، ومن خارج الجامعة حصل كريم محب فاضل على المركز الأول "بنين"، وإبراهيم عمرو أبو حمر على المركز الثاني، وبراء عبد الوهاب موسى على المركز الثالث، وحصلت برلا عبد الوهاب موسى على المركز الأول "بنات"، ودارين ابو بكر محمد على المركز الثاني، ونور عماد الدين عبد الله على المركز الثالث.





كما أسفر سباق الطريق عن فوز كل من مؤمن عماد الدين من كلية التربية الرياضية بالمركز الأول للطلبة، وإبراهيم محمود أبو أحمد من كلية العلوم بالمركز الثاني، وعبد الله طه دبور من كلية الحقوق بالمركز الثالث، في حين حصلت ندا محمد السبكي من كلية الزراعة على المركز الأول للطالبات، وكريمة محمد شطا من كلية التربية الرياضية على المركز الثاني، وعنان علاء فؤاد من كلية التربية الرياضية على المركز الثالث.





كما فاز في ماراثون الدراجات كل من أبا بكره سمير إبراهيم من كلية التربية النوعية بالمركز الأول "طلبة" ، وأحمد محمد عبد الجليل من كلية الطب بالمركز الثاني، والسيد علي السلامة من كلية الآداب بالمركز الثالث، في حين حصلت ندى رمضان الشناوي على المركز الأول من كلية التربية الرياضية "طالبات"، وعن الفائزين من خارج الجامعة فحصل على المراكز الثلاثة الأولى "بنين" سعيد ممدوح سعيد، وأحمد مجدي علي، وأحمد مصطفى الشريف، وحصلت كل من آلانا محمد محمد، وإيناس سامى محمد، وإبتهال سامى محمد على المراكز الثلاثة الأولى للبنات.



