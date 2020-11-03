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رياضة

أغلقت الهاتف في وجه ثابت البطل.. شادي محمد: مشكلة كبيرة بين الحضري وجوزيه تسببت في منحي شارة القائد

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:26 ص
شادي محمد
شادي محمد
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عمرو ابوبكر
كشف شادي محمد قائد الأهلي السابق عن سبب حرمان عصام الحضري من شارة القائد، وحصوله هو عليها في فترة تواجد مانويل جوزيه.

وقال شادي محمد خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو : مشكلة كبيرة بين عصام الحضري ومانويل جوزيه تسببت في حرمان الحضري من شارة القائد ومنحها لي.

وأضاف:  جوزيه عمل اجتماع كان مدته دقيقتين، والشارة عندنا كانت بالأقدمية في الاهلي، وسأل عن مين اللاعب اللي بعد عصام في الكابتنه؛ فأنا رفعت ايدي، ومن اللحظة دي أصبحت أنا قائد الفريق.

ومن ناحية أخرى، نوه شادي محمد إلى انه أغلق الهاتف في وجه ثابت البطل مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي حينما تواصل معه من أجل ضمه للأحمر حينما كان لاعبا في الكروم.

وأضاف "من الخضة؛ قفلت التليفون في وش ثابت البطل لما كلمني عشان انضم للأهلي حينما كنت لاعبا في الكروم؛ لأني مكنتش أعرف صوته ولما كلمني تاني وقفت من الخوف".

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