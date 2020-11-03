"الشئون المالية وقانون المزايدات والمناقصات".. ورشة عمل بقصور الثقافة

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة ورشة بعنوان "الشئون المالية وقانون المزايدات والمناقصات" للعاملين بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، ونظمتها الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين.





ألقى عبد الله جاد الرب مدير حسابات بمدرية أمن الأقصر محاضرة أشار فيها إلى أن الدوائر الحكومية تستخدم مجموعة من الحسابات الوسيطة المدينة والدائنة لقيد مبالغ ليس أصلًا من المصروفات، ويترتب عليها دائنة أو مدينة للدائرة الحكومية أو قد تكون هناك إجراءات يجب تحقيقها قبل خصم هذه المبالغ من قيود النفقات أو تعليتها لبنود الإرادات.





وأطلق عليها في المحاسبة الحكومية حسابات التسوية وهي مدينة ودائنة وتُرحل من فترة مالية إلى أخرى حيث يتم تصفيتها، تفرض الدولة عليها إجراءات رقابية خاصة لضمان إتمام الإجراءات، وتستخدم السلف المستديمة والسلف المؤقتة عادةً في المحاسبة الحكومية، موضحًا أن السلف المؤقتة هي المبالغ التي تصرفها الجهة الحكومية لأحد موظفيها "يكون عادة مأمور المشتريات" لتأمين بعض المشتريات، وعند قيام ذلك الموظف بتقديم المستندات المؤيدة لصرف تلك السلفة أو جزء منها تقوم الجهة الحكومية بخصم إجمالي قيمة المصروفات المؤيدة بتلك المستندات على بنود مصروفات الميزانية، وإن بقي شيءً من السلفة فينبغي توريده إلى الصندوق نقدًا، بمعنى أن تقفل السلفة المؤقتة فور انتهاء الغرض الذي من أجله صرفت، أما السلف المستديمة فهي المبالغ التي تصرفها الوحدات الحكومية بصفة مستديمة لفروعها والتي لا تمسك حساباتها بنفسها للصرف منها على أوجه النشاط المختلفة، ويقوم المركز الرئيسي بتعويض الفرع عن ما تم صرفه بواجب مستندات الصرف الواردة خلال العام ويتم إقفال السلف نهاية السنة المالية.