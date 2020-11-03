فيديو مثير للجدل.. القصة الكاملة لأستاذ خدمة اجتماعية بالإسكندرية يستهزئ بالقرآن

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأحد أساتذة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية أثناء محاضرة داخل أروقة المعهد، غضب الطلاب ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بعد حديثه بلفظ غير لائق على إحدى آيات القرآن الكريم.





وشهد المعهد حالة من الغضب بين الطلاب، عقب تداول الفيديو، مطالبين بإيقاف الدكتور محمد المهدلي أستاذ علم الاجتماع بالمعهد عن العمل واتهموه بازدراء الأديان، خاصة أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها لمثل هذه المسائل بهذه الصورة المزرية.





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أول رد فعل على الفيديو المسيء ... جامعة الإسكندرية: معهد الخدمة الاجتماعية غير تابع لنا





ودشن الطلاب عددًا من الرسوم مطالبين بفصل الأستاذ الجامعي، كان أبرزها #فصل_دكتور_محمد_المهدلي- #محمد_المهدلي_يسيي_الي_الدين_الاسلامي.





وقالت إحدى الطالبات على صفحة المعهد الرسمية على الفيس بوك "انا خريجة 2005 وسيباه وهوه على ده الحال طول عمره يستهزئ بالدين ومحدش بيقوله حاجة وطول عمره يدخل مسطول للمحاضرات التي لا يذكر فيها أي شيء من المادة العلمية، يحب الحكاوي والتطاول والتفاخر بنفسه وبس، هما دول 3 ساعات بتوع المحاضرة إن خلص في 3 ساعات مطولش أكتر."





وأضافت طالبة أخرى "هستني ايه من دكتور بحضر معاه وبيحلل زنا المحارم وللاسف مفيش حد يقف جنبنا عشان تمشي من الكلية أنت خسارة فيك كلمة دكتور وخسارة فيك اسمك والله العظيم الاسلام بريء منك حسبي الله ونعم الوكيل".





وفي أول رد على الطلاب، قال الدكتور محمد المهدلي أستاذ علم الاجتماع بالمعهد، إن هناك أيادي خفية تعبث ضده، وأن أزمة هذا الفيديو مفتعلة ومدبرة، مشيرًا إلى أن الفيديو المنتشر اقتطع من سياقه بشكل متعمد من قبل البعض، مشيرًا إلى أن المحاضرة كانت مخصصة لمناقشة أزمة زنا المحارم والزواج العرفي.





وحول طبيعة القضايا التي يناقشها في المحاضرات، أشار المهدلي إلى أن طبيعة تخصصه كأستاذ اجتماع يحتم عليه مناقشة جميع القضايا والظواهر المجتمعية، مضيفًا أنه عند مناقشة قضية زنا المحارم والزواج العرفي فوجئ بتطاول الطلبة عليه، ولذلك قام بطردهم من المحاضرة.





وأشار المهدلي إلى أنه أخطر الشئون القانونية بالمعهد للتحقيق في الأمر، خاصة بعد تطاول الطلبة وهجومهم على صفحته الشخصية على الفيس بوك، مطالبين بغلق صفحته، مشددًا على أن صفحته ستظل مفتوحة ولن يقوم بإغلاقها، وتابع : "لدي من الشجاعة أن أواجه هذه الأزمة".





من جهتها، أكدت جامعة الإسكندرية أن عضو هيئة التدريس صاحب واقعة الفيديو المسيء في معهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية لا ينتمي لجامعة الإسكندرية، ومعهد الخدمة الاجتماعية تابع مباشرة لوزارة التعليم العالي، ولا يتبع جامعة الإسكندرية.





وفي أول رد فعل من وزارة التعليم العالي، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه في ضوء متابعة الوزارة لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي والشكوى المقدمة من طلاب الفرقة الثانية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، بشأن ما صدر من أحد السادة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، وتم تداوله من خلال مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بندب أحد أساتذة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل في ما تم تداوله مع إيقاف السيد عضو هيئة التدريس عن العمل لحين ظهور نتيجة التحقيق على أن تعرض نتيجة التحقيق على السيد الوزير خلال ٤٨ ساعة.





وتوجهت إدارة معهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي على سرعة الاستجابة فيما بدر من أحد الأساتذة بالمعهد بإيقافه عن العمل وإحالته الى التحقيق الفوري.