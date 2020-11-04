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حوادث

ندب المعمل الجنائى لفحص حريق منزل في طوخ

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة طوخ بمحافظة القليوبية بندب المعمل الجنائى،  لفحص  نشوب حريق اندلع داخل منزل بقرية مشتهر بطوخ لمعرفة اسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد دفعت بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب بمنزل في قرية مشتهر التابعة لمركز ومدينة طوخ وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا بنشوب حريق في منزل بجوار المعهد الدينى بقرية مشتهر التابعة لمركز ومدينة طوخ وتم إخطار العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث فرقة بنها وإبلاغ وحدة الحماية المدنية وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للأماكن المجاورة ونتج عن الحريق نفوق بعض رؤوس الماشية وجارى السيطرة على الحريق دون وقوع أى خسائر بشرية.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد نجحت من السيطرة على حريق شب في مكتب بحوث المياه بالقناطر الخيرية وأسفر عن احتراق مكتبين خشب ولم تقع أي خسائر بشرية.

ورجحت الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق ماس كهربائي تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق ومعرفة أسبابه وطلب تحريات المباحث.

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق في مكتب بحوث المياه بالقناطر الخيرية وتم اخماده واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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