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حوادث

حبس المتهم بإصابة طفل بطلق نارى بشبرا الخيمة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:07 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قرر محمد خليفة رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حتى المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها حبس المتهم ويدعى "ع. ا" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإطلاق عيار ناري فرد خرطوش أصاب طفل بالصف الرابع الابتدائي بمدينة شبرا الخيمة بالعمود الفقري بالظهر أثناء شرائه مستلزمات من إحدى الصيدليات ليلا تم نقل الطفل المصاب المستشفى.
تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد احمد سالم الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بإصابة طفل يدعى " أدهم. م"  10 سنوات بالصف الرابع الابتدائي بطلق ناري خرطوش بظهره مما أثر على العمود الفقري للطفل  وذلك أثناء شرائه مستلزمات من صيدلية قريبة من منزلة الكائن دائرة القسم ليلا.
تم  إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتم ضبط المتهم مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم بالواقعة.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية، أن المتهم أطلق العيار الناري بأسلوب الخطأ أثناء مشاجرته مع أهلية خطيبته بالقرب من مكان الواقعة وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى أمرت نيابة طوخ بمحافظة القليوبية بندب المعمل الجنائى  لفحص  نشوب حريق اندلع داخل منزل بقرية مشتهر بطوخ لمعرفة اسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات.
وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد دفعت بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب بمنزل في قرية مشتهر التابعة لمركز ومدينة طوخ وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقي اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا بنشوب حريق في منزل بجوار المعهد الدينى بقرية مشتهر التابعة لمركز ومدينة طوخ وتم إخطار العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث فرقة بنها وإبلاغ وحدة الحماية المدنية وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للأماكن المجاورة ونتج عن الحريق نفوق بعض رؤوس الماشية وجارى السيطرة على الحريق دون وقوع أى خسائر بشرية.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد نجحت من السيطرة على حريق شب في مكتب بحوث المياه بالقناطر الخيرية وأسفر عن احتراق مكتبين خشب ولم تقع أي خسائر بشرية.

ورجحت الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق ماس كهربائي تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق ومعرفة أسبابه وطلب تحريات المباحث.
تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق في مكتب بحوث المياه بالقناطر الخيرية وتم اخماده واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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