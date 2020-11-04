بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يتفقد المراسى الجديدة للأتوبيس النهرى بمدينة طلخا

تفقد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ، عدد 2 مرسى جديد للاتوبيس النهرى بمدينة طلخا وذلك للربط بين مدينتى المنصورة وطلخا، وذلك بتكلفة اجمالية تبلغ 16مليون جنيه،





وقد اشار محافظ الدقهلية ان الاتوبيس النهرى بالدقهلية يعد نقلة حضارية ونوعية بالمنصورة، وهى المحافظة الثانية بعد القاهرة التى تم تشغيل الاتوبيس النهرى بها.





وقال " مختار" ان هناك اربعة مراسى للاتوبيس حاليا على شاطى نيل المنصورة من مبنى المحافظة حتى جامعه المنصورة مضيفا ان تنفيذ المشروع وتشغيلة استهدف المساهمة فى حل المشكلات المرورية بمدينه المنصورة والتيسير على طلاب الجامعة، واشار ان المراسى الجديدة، تم تسميتها باسماء اعلام الدقهلية الاولي باسم " مرسى- أنيس منصور " ويقع نهاية نادى القوات المسلحة، والاخر باسم " مرسي -فاروق الباز" بجوار نادى المعلمين بطلخا، و من المقرر افتتاحهما قريبا حيث اشاد المحافظ بالمستوي المتميز والشكل الحضاري لتفيذ المراسي المشار اليها.





، واضاف المحافظ ان تنفيذهما استهدف عمل محور مرورى جديد بين المنصورة وطلخا لخدمة ابناء الدقهلية وتيسيرا علي المواطنين .



