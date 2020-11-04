بسعر مفاجأة.. أوبو تعلن عن هاتفها الأحدث Oppo K7x بـ5 كاميرات.. صور

قدمت شركة أوبو Oppo الصينية، هاتفها الذكي K7 5G، في شهر أغسطس الماضي، واليوم أضافت عملاقة التقنية عضوا آخر إلى سلسلة K، تطلق عليه اسم Oppo K7x.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تم تصميم هاتف Oppo K7x ، بشاشة من نوع LCD، وبقياس 6.5 بوصة، وبجودة FullHD +، وبمعدل تحديث للشاشة قدره 90 هرتز.









ويعمل هاتف Oppo K7x، بمعالج من نوع Dimensity 720، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ مساحتها 128 جيجابايت، وكما يعمل هاتف أوبو بواجهة المستخدم ColorOS 7.2، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.





ولعشاق التصوير، يأتي هاتف Oppo K7x، مع مجموعة خمس كاميرات، كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 16 ميجابيكسل مع أربع عدسات خلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، والثانية فائقة الدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا ثالث للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، والكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجابيكسل.









ويمتاز هاتف Oppo K7x، بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وقارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز، وتقنية بلوتوث 5.0، ومنفذ شحن من نوع USB-C، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر.





ويحتوي هاتف Oppo K7x، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط، ويتوفر الهاتف الذكي في لونين هم الأزر والأسود، وهو متاح للحجز المسبق في الصين بدءا من اليوم، وسيكون متاحا للبيع في الأسواق بدا من 11 نوفمبر الجاري، مقابل سعر حالي 225 دولار أي ما يعادل 3,535 جنيها مصريا.