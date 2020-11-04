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حوادث

ضبط طن ونصف مقطعات لحوم غير صالحة بـ شبرا الخيمة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:43 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث التموين في القليوبية من ضبط كميات من مقطعات اللحوم منتهية الصلاحية تمهيدا لطرحها بالأسواق وتوزيعها على جمهور المستهلكين داخل ثلاجة بشبرا الخيمة تم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية يفيد بضبط 1٫5 طن "مقطعات لحوم – مفروم لحوم – مقطعات دواجن - سجق - برجر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرا على الصحة العامة  تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص – كائن بشبرا الخيمة.
وكانت مباحث التموين التنسيق مع شرطة المسطحات بالقناطر الخيرية، قد تمكنت من ضبط 18,31 طن منتج نهائى "جبن مطبوخ، مخللات"، بدون مستندات مجهولة المصدر ومعبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية، ومستلزمات وأدوات إنتاج 3,5 طن ملح خشن بدون مستندات مجهولة المصدر، و24,400 عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية مختلفة، و9 ماكينة تصنيع، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية بالقناطر الخيرية، تم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية اخرى شنت أجهزة مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية حملة على الأسواق والمحال التجارية بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتمكنت الحملة من ضبط 4 طن مكرونة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الأدمي.

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