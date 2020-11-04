AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رد فعل قوي من الثعلب الصغير بعد صعود الزمالك لنهائي أفريقيا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:32 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشر حازم أمام لاعب نادى الزمالك السابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة جديدة يهنئ فيها الزمالك بفوزه.

وكتب حازم امام قائلا: "الحمدلله شوط تاني غير، الف مبرووووك #الزمالك". 

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الى نهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز على  ضيفه الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف  لكل فريق ليضرب موعدا تاريخيا مع غريمه التقليدي الأهلي فى نهائي البطولة الأكبر قاريا ، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطارمباراة الإياب 

سجل اهداف المباراة ما لونجو للرجاء وفرجاني ساسي ومصطفى محمد هدفين للزمالك .

بدأ الزمالك المباراة بشكل هادئ، وفي الجانب الآخر كانت هناك محاولات من جانب الرجاء للوصول إلى مرمى الأبيض، لكن التمركز الجيد كان حاضرًا دائمًا في منتصف الملعب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

15 دقيقة.. الرجاء المغربي يضغط الزمالك ودفاعات الأبيض تتصد

الزمالك يكتسح الرجاء ويواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

أول تعليق من نبيل الحلفاوي على فوز الزمالك ومواجهته لـ الأهلي في إفريقيا

بعد فوز الزمالك على الرجاء.. حوار جانبي بين أحمد موسى وضيفه على الهواء | شاهد

بعد الفوز ومواجهة الأهلي في أفريقيا.. رانيا يوسف توجه رسالة لـ الزمالك

ترشيحاتنا

تصريحات هامة لوزير الري السوداني بشأن سد النهضة

فى عيد ميلاده الـ44.. شاهد| إطلالات زوجة حماقى برفقته

بعد عودتها من مهرجان الجونة .. ريم العدل تعلن إصابتها بفيروس كورونا

مكشوف البطن.. زوجة محمد زيدان تثير الجدل بأنوثتها

بموت حرفياً.. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة بعد الإصابة بـ كورونا

السيسي يتابع الخطوات التنفيذية لتطوير شبكة المحاور والطرق على مستوى الجمهورية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها

في عيد الحب.. 5 هدايا مميزة بأسعار غير مكلفة

ببدلة كلاسيك.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها