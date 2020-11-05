شوبير يكشف تفاصيل التعاقد مع بدر بانون وموعد تقديمه في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موعد انضمام المدافع المغربي بدر بانون، إلى النادي الأهلي بعد نهاية مشواره مع الرجاء المغربي.





وقال "شوبير"، في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس"، "بدر بانون سيعود إلى بلاده مع الرجاء بشكل طبيعي، ثم سيتم إعلان انضمامه إلى الأهلي عبر مسئولي الرجاء، ثم سيعود إلى القاهرة لتقديمه وبدء مسيرته مع النادي الأهلي".



