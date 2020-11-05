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رياضة

شوبير يكشف تفاصيل التعاقد مع بدر بانون وموعد تقديمه في الأهلي

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:16 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موعد انضمام المدافع المغربي بدر بانون، إلى النادي الأهلي بعد نهاية مشواره مع الرجاء المغربي.

وقال "شوبير"، في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس"، "بدر بانون سيعود إلى بلاده مع الرجاء بشكل طبيعي، ثم سيتم إعلان انضمامه إلى الأهلي عبر مسئولي الرجاء، ثم سيعود إلى القاهرة لتقديمه وبدء مسيرته مع النادي الأهلي".

‏أنهى النادي الأهلي المصري، إجراءات التعاقد الرسمي مع الدولي المغربي بدر بانون، لاعب الرجاء الرياضي البيضاوي، مستغلًا تواجده بالعاصمة القاهرة قبل خوضه مع الرجاء مباراة الزمالك التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووفقا لتقارير بعض الصحف المغربية، فإن بدر بانون، غادر معسكر الرجاء بالقاهرة؛ بعد إجراء البعثة للمسحة الطبية الخاصة بفيروس "كورونا"، من أجل إتمام تعاقده مع النادي الأهلي.

وأشارت بعض التقارير الصحيفة، إلى سعي مسئولي النادي الأهلي لإعلان إتمام التعاقد مع اللاعب؛ عقب إنهاء المباراة أمام نادي الزمالك.

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