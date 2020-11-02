سيد البلد.. عودة شريان الصفقات بين النادي الأهلي والاتحاد السكندري واستبعاد تدخل آل الشيخ من التدخل في انتقال عاشور

نجح مجلس إدارة الاتحاد السكندري
برئاسة محمد مصيلحي في إبرام العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عقب التعاقد مع حسام حسن لتولي القيادة الفنية للفريق الأول خلفا لطلعت يوسف .
ويأمل حسام حسن
في التخلص من كافة الثغرات الفنية لخوض المنافسة على كافة البطولات وإسعاد جماهير زعيم الثغر التي تحملت الكثير عقب تراجع مستوي اللاعبين خلال الفترة الماضية .
ولجأ مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إلي الإعتماد على الخبرات الفنية داخل أكبر الأندية الإفريقية " الأهلي "، والحصول على خدمات بعض اللاعبين فور استغناء بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن بعض اللاعبين ليتمكن من الحصول على خدماتهم داخل الفريق السكندري .
وعلى الرغم من ابتعاد نادي الاتحاد السكندري عن التعاقد مع بعض لاعبي النادي الأهلي خلال الفترة الماضية إلا إنه تمكن من إبرام ثلاثة صفقات فنية تساهم في بناء الفريق وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن .
وفيما يلي نرصد لكم أبرز صفقات الاتحاد السكندري بالتعاون مع النادي الأهلي في غصون أيام قليلة .
حسام عاشور
نجج مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى فى التعاقد مع حسام عاشور كابتن الأهلى السابق لمده موسمين فى صفقه انتقال حر .
ووقع عاشور على عقود الانضمام للاتحاد السكندرى فى وجود محمد مصيلحى رئيس النادى وحسام حسن المدير الفنى وإبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإدارى .
وعلى الرغم من تدخل المستشار تركي آل الشيخ رئيس نادي ألميريا الإسباني لتواجد حسام عاشور في أحد أندية الدوري السعودي عقب اندلاع خلاف مع النادي الأهلي ورحيله بشكل نهائي تفاجأ الجميع بإنتقال لاعب النادي الأهلي إلى صفوف زعيثم الثغر .
ولم يتدخل تركي أل الشيخ في صفقة انتقال حسام عاشور لاعب النادي الأهلي إلي صفوف الاتحاد السكندري بعد رحيله عن المارد الأحمر ولكن تمكن التوأم " حسام وإبراهيم حسن"، من الحصول على خدمات اللاعب دون تدخل أي أطراف خارجية نظرا لارتباط اللاعب بالجهاز الفني للاتحاد السكندري.
عمار حمدي
أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري
برئاسة محمد مصيلحى الإجراءات الخاصة بانتقال الموهوب عمار حمدي لاعب النادي الأهلي و المنتخب الأوليمبى ، و أحد أهم المواهب الصاعدة بالكرة المصرية لمدة موسمين .
جاء ذلك بعد إنهاء جميع المفوضات مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و أمير توفيق و لجنة التخطيط بالنادي الأهلي و بمشاركة الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة الذي تفاوض مع اللاعب و وكيله الكابتن احمد يحيي ، و أتم الإجراءات الكابتن إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين.
وقرر اللاعب عدم الجلوس في صفوف النادي الأهلي فوار إنتهاء إعاراته بنادي طلائع الجيش والعودة إلي صفوف الاتحاد السكندري من جديد لخوض تجربة جديدة رغبتنا منه في جذب أعين الجميع من جديد عقب تألقه داخل صفوف المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب.
كريم يحيى
جح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى
برئاسة محمد مصيلحى فى حسم انتقال اللاعب كريم يحيى مدافع النادى الأهلى السابق لمدة موسمين .
ووقع كريم يحيي على عقود الانتقال النهائى لنادي الاتحاد السكندري خلال الساعات القليلة الماضية ، و ذلك بعد إنهاء جميع المفاوضات مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى
و أمير توفيق و لجنة التخطيط بالنادي الأهلي وبمشاركة الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة الذي تفاوض مع اللاعب ، و أتم الإجراءات إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين
أحمد الشيخ
دخل مسئولو الاتحاد السكندري في مفاوضات جادة مع النادي الأهلي للحصول على خدمات أحمد الشيخ على سبيل الإعارة بداية من الموسم المقبل خصوصا عقب استغناء بيتسو موسيماني عن خدمات اللاعب خلال الفترة القادمة.