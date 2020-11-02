سيد البلد.. عودة شريان الصفقات بين النادي الأهلي والاتحاد السكندري واستبعاد تدخل آل الشيخ من التدخل في انتقال عاشور

ويأمل حسام حسن في التخلص من كافة الثغرات الفنية لخوض المنافسة على كافة البطولات وإسعاد جماهير زعيم الثغر التي تحملت الكثير عقب تراجع مستوي اللاعبين خلال الفترة الماضية .





ولجأ مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إلي الإعتماد على الخبرات الفنية داخل أكبر الأندية الإفريقية " الأهلي "، والحصول على خدمات بعض اللاعبين فور استغناء بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن بعض اللاعبين ليتمكن من الحصول على خدماتهم داخل الفريق السكندري .





وعلى الرغم من ابتعاد نادي الاتحاد السكندري عن التعاقد مع بعض لاعبي النادي الأهلي خلال الفترة الماضية إلا إنه تمكن من إبرام ثلاثة صفقات فنية تساهم في بناء الفريق وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن .





وفيما يلي نرصد لكم أبرز صفقات الاتحاد السكندري بالتعاون مع النادي الأهلي في غصون أيام قليلة .





حسام عاشور





نجج مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى فى التعاقد مع حسام عاشور كابتن الأهلى السابق لمده موسمين فى صفقه انتقال حر .

ووقع عاشور على عقود الانضمام للاتحاد السكندرى فى وجود محمد مصيلحى رئيس النادى وحسام حسن المدير الفنى وإبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإدارى .





وعلى الرغم من تدخل المستشار تركي آل الشيخ رئيس نادي ألميريا الإسباني لتواجد حسام عاشور في أحد أندية الدوري السعودي عقب اندلاع خلاف مع النادي الأهلي ورحيله بشكل نهائي تفاجأ الجميع بإنتقال لاعب النادي الأهلي إلى صفوف زعيثم الثغر .





ولم يتدخل تركي أل الشيخ في صفقة انتقال حسام عاشور لاعب النادي الأهلي إلي صفوف الاتحاد السكندري بعد رحيله عن المارد الأحمر ولكن تمكن التوأم " حسام وإبراهيم حسن"، من الحصول على خدمات اللاعب دون تدخل أي أطراف خارجية نظرا لارتباط اللاعب بالجهاز الفني للاتحاد السكندري.





عمار حمدي



