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رياضة

بصورة نادرة.. هاني رمزي يهنئ محمود الخطيب بعيد ميلاده

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:36 ص
بيبو وهاني رمزي
بيبو وهاني رمزي
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محمد بدران
هنأ هاني رمزي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، بمناسبة عيد ميلاده الـ 66.

ونشر هاني رمزي صورة نادرة تجمعة مع الخطيب من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وعلق "‏‏كل سنة وأنت طيب يا كابتن بيبو الأسطورة كابتن محمود الخطيب عيد ميلاد سعيد 🎂🎉".

واحتفلت الجماهير المصرية وخاصة جماهير النادى الاهلى أمس الجمعة 30 اكتوبر 2020 ، بعيد ميلاد اسطورة كرم القدم المصرية محمود الخطيب الـ 66.

بدأ الخطيب مسيرته الكروية فى نادى النصر بمصر الجديدة واستطاع أن يجذب أعين المدربين منذ لحظته الاولى و عندما بلغ الــ 16 عاما انتقل الى النادى الاهلى بعدما كان قريبا من التوقيع للاسماعيلى.

وفاز الخطيب بـ 10 القاب دورى و 5 كئوس مصرية وسجل 37 هدفا فى 45 مباراة فى الستة عشرة من عمره، و هو رقم قياسى لم يتم تجاوزه حتى الان، كما فاز بجائزة فرانس فوتبول كأفضل لاعب في أفريقيا.

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