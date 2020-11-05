AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 197 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام في قنا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:57 ص
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

شنت مديرية الطب البيطري بقنا، بالتعاون مع مديرية التموين و فرع جهاز حماية المستهلك، حملة تفتيشية علي محلات الجزارة وأماكن عرض و بيع اللحوم بمركز نقادة، تمكنت خلالها من ضبط عدد من المخالفات الخاصة باللحوم المعروضة للبيع.

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الحملة أسفرت عن ضبط 197 كجم " لحوم – دواجن مجمدة – كبدة مجمدة – لحوم مصنعة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

‫وأوضح الداودي، أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين و اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد محافظ قنا، أنه لن يسمح بأي تجاوزات أو استغلال للمواطن القنائى من قبل التجار سواء فى الأسواق أو المحلات الخارجية.

ووجه محافظ قنا، باستمرار عمل الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم و محلات البقالة و السوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي و آمن للمواطنين.

اقرأ أيضًا :

التصالح حياة.. نائب محافظ قنا يتابع أعمال مبادرة دفع رسوم مخالفات البناء لغير القادرين

جامعة جنوب الوادي تنظم حفل استقبال للطلاب الجدد بكلية الطب

ترشيحاتنا

محلل سعودي عن إلغاء نظام الكفيل.. قرار طال انتظاره وهذه فوائده على المملكة

مخالفات مالية ونقاب.. تفاصيل حرق مخازن الوحدة المحلية بالجبل الأصفر في الخانكة

دون قصد.. أم تصارع الموت بسبب رصاصة طائشة أطلقها نجلها

صدق عليهما الرئيس.. تعديلان على قانون الضريبة العقارية لتخفيف العبء

عجائب المداومة على قراءة سورة البقرة يوميا

بعدما ألغته السعودية.. مركز حكومي كويتي: نظام الكفيل أضر بسمعة بلادنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسعار الرسمية لسيارات أوبل في مصر 2020 – 2021

شاهد.. معجزة طبية على وشك إنقاذ امرأة فقدت أجزاء من وجهها بسبب مرض نادر

دون قصد.. أم تصارع الموت بسبب رصاصة طائشة أطلقها نجلها