ضبط 197 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام في قنا

شنت مديرية الطب البيطري بقنا، بالتعاون مع مديرية التموين و فرع جهاز حماية المستهلك، حملة تفتيشية علي محلات الجزارة وأماكن عرض و بيع اللحوم بمركز نقادة، تمكنت خلالها من ضبط عدد من المخالفات الخاصة باللحوم المعروضة للبيع.

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الحملة أسفرت عن ضبط 197 كجم " لحوم – دواجن مجمدة – كبدة مجمدة – لحوم مصنعة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

‫وأوضح الداودي، أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين و اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد محافظ قنا، أنه لن يسمح بأي تجاوزات أو استغلال للمواطن القنائى من قبل التجار سواء فى الأسواق أو المحلات الخارجية.

ووجه محافظ قنا، باستمرار عمل الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم و محلات البقالة و السوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي و آمن للمواطنين.

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