انتصار السيسي تعرب عن سعادتها بلقاء قرينة رئيس جمهورية الكونغو خلال زيارتها لمصر

وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" سعدت اليوم بلقاء السيدة دينيس تشيسيكيدي، قرينة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال زيارتها لمصر ضمن وفد رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار تدعيم علاقات الصداقة والروابط الأخوية بين البلدين."

ابدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، سعادتها بلقاء السيدة دينيس تشيسيكيدي، قرينة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال زيارتها لمصر.

وزارت حرم رئيس دولة الكونغو منطقة آثار الهرم، اليوم الخميس، وكان في استقبالها اشرف محيي الدين مدير عام منطقة اثار الهرم، ورافقها خلال الزيارة.





وأكد محيي الدين أن حرم الرئيس أبدت اعجابها وانبهارها بما رأته وما وصل إليه المصريون القدماء من تقدم جعلهم يقومون ببناء الأهرامات وتمثال ابو الهول بكل ضخامته.





وحرصت حرم رئيس الكونغو على التقاط العديد من الصور التذكارية في منطقة البانوراما وامام تمثال ابو الهول.





يذكر أن منطقة الأهرامات مقصد سياحي فريد ومميز يقصده ملوك وأمراء وقادة العالم للاستمتاع بعظمة وحضارة المصريين القدماء.