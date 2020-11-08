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سيارات

أسعار سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 فئة RS بعد طرحها رسميا .. صور

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:01 ص
اسعار سكودا أوكتافيا
اسعار سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 فئة RS
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اشرف عطية
طرحت مؤخرا شركة سكودا الفئة الجديدة من سياراتها سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 و قامت بتقديم فئة الأداء العالي من السيارة و التي تم طرحها تحت مسمي اصدار RS فهي بمعني ادق النسخة الافخم من السيارة اوكتافيا 2021 و يطلق عليها البعض فئة الاسبورت  . 


تأتي سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 rs بمحرك أكبر سعة 2000 سي سي تيربو بقوة 245 حصان.و ينتج 370 نيوتن متر و متصل بفتيس أوتوماتيك 7 سرعات DSG ينقل القوة للعجلات الأمامية للسيارة سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 rs مع تسارع الي 100 كم في 6.7 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة .

 وتحقق سكودا سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 rs استهلاك وقود اجمالي يبلغ 6.6 لتر لكل 100 كم ويتوفر للسيارة حقيبة خلفية تتسع الي 600 لتر ويمكن مع طي مقاعد السيارة الخلفية زيادة سعة التخزين في الشنطة الي 1555 لتر كما تأتي بارتفاع عن الارض 128 مم مما يجعلها مناسبة للتعامل مع الطرق المصرية . 

الامان في سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 rs  ومن حيث وسائل الأمان تحمل السيارة ايرباج أمامي وجانبي وستائر هواء كما يتاح للسيارة تعطيل أو وقف الوسائد في الامام مع فرامل قوية ورصد ضغط الهواء في اطارات السيارة وحساسات للركن في الأمام والخلف .
 
تأتي السيارة سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 rs بتعليق رياضي خاص ونظام امتصاص صدمات مع وضعيات قيادة يمكن تحديدها ونظام دخول وتشغيل السيارة بدون مفتاح وكاميرا في الخلف ونظام استشعار الأمطار والاضاءة وفي الخارج تتميز السيارة بمصابيح أمامية ليد كاملة مصفوفة ومصابيح خلفية ليد كاملة وكشافات شبورة أمامية وخلفية ليد والعديد من التطعيمات السوداء في جسم السيارة من الخارج.

ويختلف شكل الاكصدام الأمامي والخلفي للسيارة سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 rs عن النسخ الأخري مع تصميم رياضي وعجلات ألومنيوم 19 بوصة سوداء ونظام العادم الرياضي المختلفة . كما يتوفر في الداخل تكييف ثلاثي المناطق وكابينة بشاشات رقمية متنوعة ونظام صوت كانتون وزجاج فيميه . 

سعر سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 rs في مصر 
تباع سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 rs في مصر بسعر 650.000 جنيه . 
أسعار سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 فئة RS بعد طرحها رسميا .. صور
أسعار سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 فئة RS بعد طرحها رسميا .. صور
أسعار سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 فئة RS بعد طرحها رسميا .. صور
أسعار سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 فئة RS بعد طرحها رسميا .. صور
أسعار سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 فئة RS بعد طرحها رسميا .. صور

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