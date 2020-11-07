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سيارات

الوحش الكوري سانج يونج يطرح ريكستون 2021 ssangyong rexton الجديدة كليا.. صور

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:10 ص
سانج يونج ssangyong
سانج يونج ssangyong ريكستون 2021 ssangyong rexton
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اشرف عطية
كشفت سانج يونج ssangyong رسميا عن السيارة ريكستون 2021 ssangyong rexton فيس ليفت الجديدة كليا، بتحديثات خارجية للشبك الأمامي ومصابيح أمامبية LED محدثة ومصابيح خلفية واكصدامات أكثر فخامة، وتشمل تحديثات داخلية ومقود جديد ولوحة عدادات ديجيتال وأنظمة سلامة ومساعدة سائق جديدة.


وتأتي سانج يونج ssangyong ريكستون 2021 ssangyong rexton بمحرك 2000 سي سي بنظام التوقيت المتغير الذكي للصمامات بقوة 225 حصانا، وعزم 297 نيوتن/متر، والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك ست سرعات لجميع الفئات.


سانج يونج ssangyong ريكستون 2021 ssangyong rexton بها نظام دفع (جر) أمامي في الفئة الأولى، ونظام دفع رباعي للفئتين الثانية والثالثة، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة سانج يونج ssangyong ريكستون 2021 ssangyong rexton الـ 180 كم / س.


خزان الوقود سانج يونج ssangyong ريكستون 2021 ssangyong rexton يتسع إلى 65 لترا وتستهلك حوالي 9.6 لتر لكل 100 كم وتتسارع  من 0-100 كم / ساعة خلال 10.4 ثانية.
الوحش الكوري سانج يونج يطرح ريكستون 2021 ssangyong rexton الجديدة كليا.. صور
الوحش الكوري سانج يونج يطرح ريكستون 2021 ssangyong rexton الجديدة كليا.. صور
الوحش الكوري سانج يونج يطرح ريكستون 2021 ssangyong rexton الجديدة كليا.. صور
الوحش الكوري سانج يونج يطرح ريكستون 2021 ssangyong rexton الجديدة كليا.. صور
الوحش الكوري سانج يونج يطرح ريكستون 2021 ssangyong rexton الجديدة كليا.. صور

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