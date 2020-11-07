الوحش الكوري سانج يونج يطرح ريكستون 2021 ssangyong rexton الجديدة كليا.. صور

كشفت سانج يونج ssangyong رسميا عن السيارة ريكستون 2021 ssangyong rexton فيس ليفت الجديدة كليا، بتحديثات خارجية للشبك الأمامي و مصابيح أمامبية LED محدثة ومصابيح خلفية واكصدامات أكثر فخامة، وتشمل تحديثات داخلية ومقود جديد ولوحة عدادات ديجيتال وأنظمة سلامة ومساعدة سائق جديدة.









وتأتي سانج يونج ssangyong ريكستون 2021 ssangyong rexton بمحرك 2000 سي سي بنظام التوقيت المتغير الذكي للصمامات بقوة 225 حصانا، وعزم 297 نيوتن/متر، والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك ست سرعات لجميع الفئات.









سانج يونج ssangyong ريكستون 2021 ssangyong rexton بها نظام دفع (جر) أمامي في الفئة الأولى، ونظام دفع رباعي للفئتين الثانية والثالثة، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة سانج يونج ssangyong ريكستون 2021 ssangyong rexton الـ 180 كم / س.



