تصميم استثنائي للوحش الألماني مرسيدس سي كلاس 2021 mercedes s class.. صور

ظهرت لقطات تجسسية عديدة للوحش الألماني مرسيدس سي كلاس 2021 mercedes c class
الجديدة كليا وها هي تظهر
مؤخرا بتمويهات بسيطة
تبرز أنوثتها وجماله .
تمتلك مرسيدس سي كلاس 2021 mercedes c class لغة تصميم فاتنة برؤية خطوط جسد رشيق ومصابيح خلفية أفقية كما تبدو السيارة أكثر ديناميكية من شقيقتها الكُبرى .
تأتي نسخة مرسيدس سي كلاس 2021 mercedes c class amg بأكصدامات كبيرة وعتبات جانبية ذات مظهر رياضي تتماشى مع جنوط AMG الجميله .
بالدخول إلى مقصورة مرسيدس سي كلاس 2021 mercedes c class amg نتوقع أن تقترض الكثير من إشارات التصميم من اس كلاس 2021، في حين لم تظهر المقصورة بوضوح في الصور، لكننا رأينا أجزاءً منها في صور تجسسية سابقة، حيث ستحصل على نفس أجهزة القياس الرقمية ونفس شاشة النظام الترفيهي المائلة المُستخدمتين في اس كلاس الجديدة.
تأتي مرسيدس سي كلاس 2021 mercedes c class AMG بمحرك V8 دبل تيربو 4000 سي سي او محرك 2000 سي سي تيربو احادي بقوة 500 حصان و لم تعلن مرسيدس حتي الان عن المحرك بشكل رسمي .
جدير بالذكر ان مرسيدس قامت مؤخرا بطرح mercedes amg gle 53
كوبيه موديل 2021 وهي من طراز السيارت متعددة الاستخدامات
suv متوسطة الحجم و التي جائت بتطوير تقنيات مبهرة بمحرك 6 أسطوانات 3000 سي سي توربو سوبرتشارجد مع نظام هجين خفيف EQ-Boost بجهد 48 فولت يوفر قوة إضافية تبلغ 21 حصان و250 نيوتن متر لتُصبح القوة الإجمالية 429 حصان و520 نيوتن مترو المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 9 سرعات دفع رباعي و تتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر خلال 5.2 ثانية.
تأتي مرسيدس mercedes amg gle 53 بتصميم رياضي وسقف منحدر يشبه سيارات الكوبيه الرياضية، وقد تم الكشف عنها لأول مرة في معرض فرانكفورت 2019، لتنافس العديد من السيارات البارزة في هذه الفئة مثل بورش كايين S كوبيه.
تتميز السيارة مرسيدس mercedes amg gle 53 بواجهة أمامية رياضية مع شبك باناميريكانا ذي الأعمدة الرأسية، ومصد أمامي قوي، مع مصابيح أمامية جديدة كليًا، ومصد أمامي قوي بالإضافة إلى مصابيح خلفية تُشبه إلى حد كبير مصابيح CLA الجديدة وعوادم رباعية.
تتميز المقصورة الداخلية للسيارة مرسيدس mercedes amg gle 53 بتصميم داخلي بسيط مع العديد من الإضافات الاختيارية مثل جلد نابا ولمسات خشبية من خشب البلوط الرمادي، ولا يعني السقف المنحني أن المساحة الداخلية أصبحت صغيرة، حيث تأتي المقاعد الخلفية بمساحة رأس وأرجل كبيرة تتسع لثلاثة أشخاص بالغين.