تصميم استثنائي للوحش الألماني مرسيدس سي كلاس 2021 mercedes s class.. صور

مرسيدس سي كلاس 2021 mercedes c class ظهرت لقطات تجسسية عديدة للوحش الألماني الجديدة كليا وها هي تظهر مؤخرا بتمويهات بسيطة تبرز أنوثتها وجماله .









تمتلك مرسيدس سي كلاس 2021 mercedes c class لغة تصميم فاتنة برؤية خطوط جسد رشيق و مصابيح خلفية أفقية كما تبدو السيارة أكثر ديناميكية من شقيقتها الكُبرى .





تأتي نسخة مرسيدس سي كلاس 2021 mercedes c class amg بأكصدامات كبيرة وعتبات جانبية ذات مظهر رياضي تتماشى مع جنوط AMG الجميله .









بالدخول إلى مقصورة مرسيدس سي كلاس 2021 mercedes c class amg نتوقع أن تقترض الكثير من إشارات التصميم من اس كلاس 2021، في حين لم تظهر المقصورة بوضوح في الصور، لكننا رأينا أجزاءً منها في صور تجسسية سابقة، حيث ستحصل على نفس أجهزة القياس الرقمية ونفس شاشة النظام الترفيهي المائلة المُستخدمتين في اس كلاس الجديدة.





تأتي مرسيدس سي كلاس 2021 mercedes c class AMG بمحرك V8 دبل تيربو 4000 سي سي او محرك 2000 سي سي تيربو احادي بقوة 500 حصان و لم تعلن مرسيدس حتي الان عن المحرك بشكل رسمي .



