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أخبار العالم

خطاب النصر| بايدن عن ابنه المتوفي بالسرطان: وصمة عار لأمريكا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:48 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
تحدث الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن خلال "خطاب النصر" عن ابنه المتوفى، بو، في معرض حديثه عن الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

وقال بايدن: "في المراحل الأخيرة من الحملة بدأت بالتفكير في ابني المتوفى بو، وأؤمن أن هذا يمثل وصمة عار لأمريكا، لأننا لم نقدم الرعاية للآلاف من الأمريكان الذين فقدوا أرواحهم جراء فيروس كورونا".

وأضاف موجها الحديث لذوي ضحايا كورونا: "قلوبنا معكم، ونأمل أن يعطيكم ذلك بعض السلوان.. والآن سنعمل لما دعانا التاريخ لفعله".

وأكد أن الرعاية الصحية ستكون ضمن أولوياته وخاصة رعاية مرضى السرطان والزهايمر والإيدز وغيرهم.

يشار إلى أن جوزيف روبينيت "بو" نجل جو بايدن، توفي عام 2015 عن عمر 46 عاما بعد صراع مع سرطان المخ.

ووجه الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ونائبته كامالا هاريس خطاب النصر إلى الشعب الأمريكي بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المنهية ولايته دونالد ترامب، من مقر حملته في ديلاوير في ويلمنجتون، أمام حشد ضخم من أنصاره المحتفلين.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يدرس استخدام الأوامر التنفيذية بكثرة، في حالة إذ انتهى التنافس بين الحزب الجمهوري والديمقراطي، بسيطرة الجمهوري على مجلس الشيوخ. 

وقالت الصحيفة إن بايدن يخطط لتوقيع عدد من الأوامر التنفيذية فور تولي المسئولية، وعلى رأسها إلغاء الحظر المفروض على السفر من عدد من الدول الإسلامية. 

واضافت أن الأوامر التنفيذية ستحتوي على أمر بإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، والعودة إلى منظمة الصحة العالمية. 

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