AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تراجع أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 9-11-2020

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.

وتراجع  سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الاثنين بنحو قرشا واحدا، مسجلا  15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع .

وسجّل سعر الدولار اليوم الاثنين فى بنوك (التنمية الصناعية، كريدى أجريكول، مصرف أبوظبى الإسلامى، الاستثمار العربى AIBK) نحو 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع. 
اقرأ أيضًا:

 وسجّل سعر الدولار فى بنك العربى الافريقى الدولى نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع. 

وسجّل سعر الدولار اليوم الاثنين فى بنوك (مصر ايران للتنمية، عودة، المصرف العربى الدولى) نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار اليوم الاثنين فى بنوك (المصرى الخليجى، مصر ، الاهلى، البركة ، بلوم ،الأهلى الكويتى بيريوس، قناة السويس، المصرى للتنمية الصادرات، التعمير والإسكان) 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأثنين فى بنوك (التجارى الدولى CIB، اسكندرية، المصرف المتحد، فيصل الاسلامى ) نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع. 

وسجّل سعر الدولار فى بنوك (اتش اس بى سى HSBC ،الكويت الوطنى NBK ) نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-10-2020

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-10-2020

سعر الدولار اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020

سعر الدولار اليوم الجمعة 23-10-2020

سعر الدولار اليوم الاثنين 26 -10-2020

سعر الدولار اليوم 27 -10-2020

ترشيحاتنا

صحيفة كويتية تكشف تطورات جديدة في المقاطعة العربية لـ قطر

أخبار الفن.. إصابة فايق عزب بمرض نادر.. تطورات الحالة الصحية لـ نشوى مصطفى

هل يجوز للطبيب في عزل كورونا الصلاة بدون طهارة؟ الإفتاء تجيب

بعد انتهاء المرحلة الثانية.. 7 أحداث متبقية قبل نهاية انتخابات مجلس النواب

أول تعليق من عمرو سلامة على تصدر مسلسل ما وراء الطبيعة قوائم المشاهدة ببعض الدول الأوروبية

دولة جديدة تعلن بدء تصنيع لقاح كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعود لعام 1967.. شقيق الأميرة ديانا يشارك لقطة نادرة من طفولتها.. شاهد

بسبب رفضها إعداد الإفطار.. أمريكي يقتل حبيبته ووالدتها وشقيقتها.. تفاصيل

أصيبت بالعدوى مرتين.. مريضة توجه تحذيرًا بشأن المناعة ضد كورونا