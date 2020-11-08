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فن

أخبار الفن.. إصابة فايق عزب بمرض نادر.. تطورات الحالة الصحية لـ نشوى مصطفى

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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نبيل العدوي
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها:


كشف الناقد مجدي الطيب عبر حسابه على فيسبوك عن إصابة الفنان فايق عزب بمرض مارسا.

قطعت بعض الفنانات شهر العسل بعد ساعات من زفافهن لأسباب مختلفة، آخرهن هنادي مهنى التي ردت على والدها الموسيقار هاني مهنى مؤكدة أنها من دعت مطربي المهرجانات لحفل زفافها، وأيضا درة التي قطعت شهر العسل للرد على شائعة زواجها من رجل متزوج.

شاركت مايا دياب متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 

ردت الفنانة هنادي مهنى على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها والدها الموسيقار هاني مهنى حول عدم دعوته لمطربي المهرجانات لحفل زفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح، وأنه لم يعرف سبب حضورهم الحفل.

كشف ابن الفنانة نشوى مصطفى عن تطورات حالتها الصحية بعد حجزها في مستشفى العجوزة إثر إصابتها بفيروس كورونا.  


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