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فن

قتل 11 ألف شخص.. تعرف على مرض"مارسا" المصاب به الفنان فايق عزب

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:04 م
فايق عزب
فايق عزب
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نبيل العدوي
كشف الناقد مجدي الطيب عبر حسابه على فيسبوك عن إصابة الفنان فايق عزب بمرض مارسا.


وتابع "الطيب" الذي يخضع للعلاج من كورونا قائلا: فوجئت بأن الفنان القدير فايق عزب يرقد على بعد خطوات مني، وبسؤالي عما إذ كان مصابًا بكورونا علمت، في مفاجأة لم تخطر لي على بال، أنه مصاب بمرض اسمه "مارسا"، وبتحققي من هذا المرض الغريب، علمت أنه نوع من الجراثيم التي لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية".

وقال: مع التقدم الطبي تم إثبات بعض أنواع المضادات الحيوية التي تساعد في علاجها،  وهو مرض انتشر عام 2007 ، وتسبب في وفاة 11 ألف شخص، وأدى إلى إغلاق بعض المدارس وتقليل التجمعات، في صورة مقاربة تمامًا لما يشهده العالم في ظل جائحة كورونا".

وأضاف: "في الغالب يتم انتقال العدوى البكتيرية بمرض مارسا عند دخول الأشخاص  إلى المستشفى أو وحدات العلاجات المختلفة، كمراكز الغسيل الكلوي أو وحدات القلب.

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