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سيارات

جينيسيس تستعد لإطلاق genesis g80 2021 الفخمة في الشرق الأوسط وإفريقيا.. فيديو وصور

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:03 م
genesis gv80 2021
genesis gv80 2021
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اشرف عطية
كشف المكتب الرئيسي لجينيسيس في الشرق الأوسط وإفريقيا طرح جينيسيس genesis gv80  الفاخرة رسميا في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي وتتمتع السيارة بتصميم خارجي سبورت مع شبكة تهوية كبيرة فوق فتحات هواء عريضة ومصابيح أمامية منقسمة، مع امتداد نفس التصميم المنقسم الأنيق على الرفارف الأمامية. 


genesis gv80 2021

وجاءت genesis gv80 2021 بتحسينات اضافت لها انطباع الكوبيه بفتحتين للعادم مما يعني انها تعتمد علي محرك تيربو وجنوط 20 بوصة لتمزج بين السيدان الطويلة و الكوبية الرشيقة في معادلة صعبة  ولكن نجحت جينيسيس في تحقيقها علي ارض الواقع.
 
كما جاءت جينيسيس genesis gv80 الشكل الجديد 2021 بتصميم فريد للمقصورة الداخلية يحتوي على مواد أعلى جودة وتقنيات بالغة التطور وتصميم أكثر عصرية، كما أن المقاعد مزودة بخاصية تقوم بتعديل الوضعية أوتوماتيكيا بنظام الميموري. 

وتم تزويد جينيسيس genesis gv80 بمحرك تيربو 2500 سي سي 4 سلندر بقوة 300 حصان وعزم دوران 421 نيوتن.متر، مع توفر محرك آخر V6 تيربو سعة 3500 سي سي بقوة 375 حصان وعزم دوران 530 نيوتن.متر، مع محرك ثالث ديزل سعة 2200 سي سي بأربعة سلندر بقوة 207 حصان وستتوفر السيارة بدفع خلفي أو رباعي.

كما تم تزويد genesis gv80 2021 بلوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة بتقنية ثلاثية الأبعاد و هي الموضة الان في السيارات الحديثة مع شاشة معلومات ترفيهية 14.5 بوصة وتحديثات هوائية عن بعد وتطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي وإضاءة محيطية مثل مرسيدس و لمسات من الابانوس .

ويعتمد الجيل الثالث لـ genesis gv80 2021 على نظام الدفع الخلفي كما أن 19% من جسم السيارة مكون من الألومنيوم  ما ساهم في خفض الوزن بـ 110 كيلوجرام، كما ازداد هدوء السيارة بفضل استخدام تقنيات أفضل في عزل الصوت ومع بنظام فرامل متطور يعتمد علي الكاميرات التي تمسح الطرق باستمرار لتفادي أي تضاريس تضر بسلامة السيارة .

جينيسيس تستعد لإطلاق genesis g80 2021 الفخمة في الشرق الأوسط وإفريقيا.. فيديو وصور
جينيسيس تستعد لإطلاق genesis g80 2021 الفخمة في الشرق الأوسط وإفريقيا.. فيديو وصور
جينيسيس تستعد لإطلاق genesis g80 2021 الفخمة في الشرق الأوسط وإفريقيا.. فيديو وصور
جينيسيس تستعد لإطلاق genesis g80 2021 الفخمة في الشرق الأوسط وإفريقيا.. فيديو وصور
جينيسيس تستعد لإطلاق genesis g80 2021 الفخمة في الشرق الأوسط وإفريقيا.. فيديو وصور

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