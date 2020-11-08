أشياء يجب صيانتها في سيارتك بشكل دوري



العناية بالسيارة وفحصها بشكل دوري يعد أهم الأمور التي تطيل عمرها الافتراضي ولاشك أن إهمال صيانة السيارة بشكل دوري يسبب العديد من المشاكل والأعطال لها.





وفي هذا السياق، نعرض عليكم الصيانات التي يجب أن تقوم بإجرائها في سيارتك بشكل دوري للحفاظ عليها.











- زيت وفلتر المحرك





يعد زيت المحرك أهم العوامل التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية وتحافظ عليه من التلف، لذا يجب المحافظة على تغيير الزيت في مواعيده المقررة، ويكون في المتوسط من 3.000 كلم إلى 10.000 كلم، كما يفضل تغيير الفلتر عند تغيير الزيت.





- فلتر الهواء





يعمل فلتر هواء المحرك على تنقية الهواء الداخل إلى غرفة الاحتراق لضمان عملية تشغيل سلسلة، ولكن عند انسداده أو اتساخه فإنه يؤدي إلى العديد من المشاكل للسيارة، لذا يجب الاهتمام بفحصه وتغييره بعد مرور عام أو بعد قطع مسافة 30 ألف كيلومتر.





- الإطارات





تعد الإطارات من أهم عوامل الأمان والسلامة للسيارة، حيث أنه في حال تلفها أو انتهاء صلاحيتها قد تؤدي إلى انزلاق مفاجئ للسيارة، أو للانفجار أثناء السير، لذا يجب فحصها بشكل مستمر للتأكد من عدم تعرضها للتآكل أو إصابتها بالتشقق أو التلف.





- الفرامل





تعد الفرامل أهم الأجزاء التي تحافظ على أمان وسلامة السيارة، وفي حال تعرض نظام المكابح للأعطال فإنه يؤدي إلى عواقب خطيرة، لذا يجب فحص زيت المكابح بشكل مستمر وتغييره كل سنتين، بالإضافة إلى التأكد من سلامة أجزائه المختلفة.





- سائل التبريد





يجب المحافظة على فحص سائل التبريد بشكل منتظم وتزويده في حال انخفاضه، حيث إنه هو المسئول عن تبريد المحرك، وفي حال تناقصه فإنه يعرض المحرك لمشاكل خطيرة قد تصل إلى حد احتراق المحرك.





- البوجيهات





البوجيهات هي الجزء المسئول عن إطلاق الشرار اللازم لعملية الاحتراق الداخلي في المحرك لبدء تشغيل السيارة وحركتها ويجب تغييرها بشكل دوري للحفاظ على عملها داخل المحرك.