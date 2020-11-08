بنتلي bentley تنتج سيارات كهربائية بالكامل في هذا الموعد

أعلنت شركة بنتلي bentley عن خطة لإنتاج سيارات عام 2026، ستركز بنتلي bentley حصريًا على السيارات الهجينة والكهربائية ووقف المحركات الهجينة بالتدريج قبل 2030 . عن خطة لإنتاج سيارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2030 لكن بشكل تدريجي ففي









ستطرح بنتلي bentley أول سيارة كهربائية في 2025 وستتبعها بسيارتين هجينتين جديدتين في 2026، غالبًا نسخة محدثة للسيارة بنتلي بنتايجا bentley bentayga هايبرد و بنتلي فلاينج سبير bentley flying spur هايبرد .





علنت شركة بنتلي bentley أنها لن تبيع سوى طرازات هجينة وكهربائية بالكامل بحلول عام 2026 مما يعني أن محرك W12 الشهير من الصانع البريطاني سيتم وقف انتاجه بعد ذلك الوقت . جدير بالذكر أنه قد





وصرح المتحدث الرسمي لشركة بنتلي bentley بأ ن مستقبل شركته لن يحتوي على محركات W12، وهو تغير كبير بالطبع بالنسبة لواحدة من أكبر مصنعي المحركات ذات الـ 12 أسطوانة .





وأعلن أيضا جان هينريك عضو بمجلس إدارة بنتلي bentley أنها لن تختفي في الأيام أو الأسابيع أو الأشهر المقبلة و بالرغم من ذلك فإن أيام المحرك معدودة بلا شك .





و لن تتوارى شركة بنتلي bentley عن اتخاذ قرارات صعبة لمواكبة اللوائح والطلب في الأسواق، وقد أوضحت ذلك جليًا عندما أوقفت إنتاج مولسان في عام 2010 وفي وقت سابق من عام 2020.



