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سيارات

بنتلي bentley تنتج سيارات كهربائية بالكامل في هذا الموعد

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:02 ص
بنتلي bentley
بنتلي bentley
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اشرف عطية
أعلنت شركة بنتلي bentley عن خطة لإنتاج سيارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2030 لكن بشكل تدريجي ففي عام 2026، ستركز بنتلي bentley حصريًا على السيارات الهجينة والكهربائية ووقف المحركات الهجينة بالتدريج قبل 2030 .


ستطرح بنتلي bentley أول سيارة كهربائية في 2025 وستتبعها بسيارتين هجينتين جديدتين في 2026، غالبًا نسخة محدثة للسيارة بنتلي بنتايجا bentley bentayga هايبرد و بنتلي فلاينج سبير bentley flying spur هايبرد .

جدير بالذكر أنه قد علنت شركة بنتلي bentley أنها لن تبيع سوى طرازات هجينة وكهربائية بالكامل بحلول عام 2026 مما يعني أن محرك W12 الشهير من الصانع البريطاني سيتم وقف انتاجه بعد ذلك الوقت .

وصرح المتحدث الرسمي لشركة بنتلي bentley بأن مستقبل شركته لن يحتوي على محركات W12، وهو تغير كبير بالطبع بالنسبة لواحدة من أكبر مصنعي المحركات ذات الـ 12 أسطوانة . 

وأعلن أيضا جان هينريك عضو بمجلس إدارة بنتلي bentley أنها لن تختفي في الأيام أو الأسابيع أو الأشهر المقبلة و بالرغم من ذلك فإن أيام المحرك معدودة بلا شك . 

و لن تتوارى شركة بنتلي bentley عن اتخاذ قرارات صعبة لمواكبة اللوائح والطلب في الأسواق، وقد أوضحت ذلك جليًا عندما أوقفت إنتاج مولسان في عام 2010 وفي وقت سابق من عام 2020.

ومن المقرر أن تطرح بنتلي bentley أول سياراتها الكهربائية في عام 2025، وستستند إلى منصة جديدة كليًا، وستكون الأولى في مجموعة كبيرة من السيارات الكهربائية في حين تقول بنتلي bentley أنها ستتخلص تدريجيًا من محركات الاحتراق الداخلي لتصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2030 .

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