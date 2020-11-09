رسميا.. ام جي تطرح السيارة mg hs لأول مرة في الغردقة| صور

ام جي mg hs مؤخرا في مصر وهي طرحت شركة ام جي رسميا سيارتها المنتظرةمؤخرا في مصر وهي تنتمي لفئة موديلات SUV، ونظمت الشركة احتفالية لتقديم السيارة ام جي mg hs في منطقة سهل حشيش بالغردقة .









تأتي السيارة ام جي mg hs بمحرك 1500 سي سي تيربو 4 سلندر 169 حصانا وعزم دوران 250 نيوتن متر، وهذا المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك سبع سرعات دبل كلتش سريع الاستجابة.





ام جي mg hs هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات وبها فوانيس LED أمامية ثنائية اللون تتضمن تسعة مصابيح LED كريستالية، إضافة إلى الإضاءة النهارية والأضواء الخلفية التي تعمل بالتسلسل.





السيارة ام جي mg hs تأتي بجنوط من الألومنيوم قياس 18 إنشا، وأقراص الفرامل الرياضية باللون الأحمر، والمرايا الكهربائية الجانبية القابلة للطي و شنطة كهربائية بالكامل.



