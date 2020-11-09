AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

رسميا.. ام جي تطرح السيارة mg hs لأول مرة في الغردقة| صور

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:01 م
ام جي mg hs
ام جي mg hs
Advertisements
اشرف عطية

طرحت شركة ام جي رسميا سيارتها المنتظرة ام جي mg hs مؤخرا في مصر وهي تنتمي لفئة موديلات SUV، ونظمت الشركة احتفالية لتقديم السيارة ام جي mg hs  في منطقة سهل حشيش بالغردقة . 


تأتي السيارة  ام جي mg hs  بمحرك 1500 سي سي تيربو 4 سلندر 169 حصانا وعزم دوران 250 نيوتن متر، وهذا المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك سبع سرعات دبل كلتش سريع الاستجابة.

 
ام جي mg hs هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات وبها فوانيس LED أمامية ثنائية اللون تتضمن تسعة مصابيح LED كريستالية، إضافة إلى الإضاءة النهارية والأضواء الخلفية التي تعمل بالتسلسل.

السيارة ام جي mg hs تأتي بجنوط من الألومنيوم قياس 18 إنشا، وأقراص الفرامل الرياضية باللون الأحمر، والمرايا الكهربائية الجانبية القابلة للطي و شنطة كهربائية بالكامل.

ام جي mg hs متاحة بأربع وضعيات للقيادة هي Eco وNormal وComfort وSports، كما يتضمن طراز luxury نظام استجابة رياضيا يولد أقصى عزم دوران للحصول على أفضل تسارع ليجعلها حقا سيارة رياضية من الطراز الأول.
رسميا.. ام جي تطرح السيارة mg hs لأول مرة في الغردقة| صور
رسميا.. ام جي تطرح السيارة mg hs لأول مرة في الغردقة| صور
رسميا.. ام جي تطرح السيارة mg hs لأول مرة في الغردقة| صور
رسميا.. ام جي تطرح السيارة mg hs لأول مرة في الغردقة| صور
رسميا.. ام جي تطرح السيارة mg hs لأول مرة في الغردقة| صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إم جي mg تطرح سيارة جديدة بمحركين كهرباء وبنزين.. صور

مواصفات وأسعار هوندا honda hrv اليوم في مصر .. صور

مواصفات وأسعار كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato .. صور

سعر ام جي mg rx5 موديل 2021 الجديدة في مصر.. صور

مواصفات وسعر إم جي mg zs في مصر.. صور

تعرف على مواصفات ام جي 6 mg بعد رفع أسعارها اليوم في مصر.. صور

ترشيحاتنا

الأهلي ينتظر الفائز من مقديشيو الصومالي وسونديب النيجر في دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا

العثور عليهم لدى خالتهم بالإسماعيلية.. حقيقة اختفاء 5 أشقاء فى ظروف غامضة بالقليوبية

باستثمارات ضخمة.. معلومات جديدة عن المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس وموعد الإنشاء

سعر هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 rb اليوم في مصر.. صور

التعليم تكشف لـ صدى البلد تفاصيل تجمهر 30 طالبا أمام مقر الوزارة

على طريقة الجوكر.. بيراميدز يقدم صفقته الجديدة أحمد فتحي .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. ام جي تطرح السيارة mg hs لأول مرة في الغردقة| صور

فايزر تنقذ العالم.. هل ينهي لقاح الشركة الأمريكية وباء كورونا في 2021؟

بعد تجاهل القصر.. الأمير هاري وميجان وحيدان في مقابر قتلى الحرب| صور