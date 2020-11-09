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مرأة

احذرها.. أعراض تنذرك بـ هربس العين

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:08 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يعتبر هربس العين المعروف أيضًا باسم "هربس العين" هو حالة تصيب العين بسبب فيروس الهربس البسيط (HSV) ويُطلق على النوع الأكثر شيوعًا من هربس العين التهاب القرنية الظهاري يصيب القرنية ، وهي الجزء الأمامي الصافي من عينك في شكله الخفيف ، ويسبب هربس العين ما يلي:

ألم
التهاب
احمرار
تمزق في سطح القرنية

ووفقا لموقع health line يمكن أن يتسبب فيروس الهربس البسيط في الطبقات الوسطى العميقة من القرنية المعروف باسم السدى في تلف شديد، مما يؤدي إلى فقدان البصر والعمى.

ويعد هربس العين السبب الأكثر شيوعًا للعمى المرتبط بتلف القرنية في الولايات المتحدة والمصدر الأكثر شيوعًا للعمى المعدي في العالم الغربي.

ومع ذلك يمكن علاج كل من هربس العين الخفيف والشديد بالأدوية المضادة للفيروسات ومع العلاج الفوري ويمكن السيطرة على فيروس الهربس البسيط وتقليل الضرر الذي يلحق بالقرنية.

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